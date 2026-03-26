Ricardo Moreira, el gran culpable de que Griezmann se marche a la MLS

Antoine Griezmann es, sin duda, uno de los grandes protagonistas de la semana en el entorno futbolístico. La decisión del francés de abandonar el Atlético de Madrid en junio ha generado todo tipo de debates desde que se hiciera oficial el pasado martes.

El futbolista galo, que ayer se reincorporó a los entrenamientos a las órdenes del Cholo Simeone, llevaba mucho tiempo meditando esta decisión. Incluso se rumoreó con su posible marcha a mitad de temporada mientras el Atlético luchaba por la Champions y por la final de la Copa del Rey. Pero Griezmann, fiel al club que se lo ha dado todo, no se marchará hasta que finalice la presente campaña.

Pero, ¿por qué toma ahora esta decisión? El propio Antoine, en una entrevista con el exfutbolista Miguel Gallardo difundida por la cuenta oficial de la MLS en redes sociales, explicó este miércoles los motivos que le han llevado a marcharse a la MLS para fichar por Orlando City tras años coqueteando con el fútbol estadounidense, con especial mención para una figura clave que ha influido en su decisión.

Todos los motivos que desvela Antoine

"Porque yo creo que es el momento, por todo el esfuerzo que ha hecho Orlando para mi llegada, por la relación y el buen 'feeling' que tuve con Ricardo en mi casa en Madrid. Y yo creo que por el proyecto del club, los jugadores, los fans... Por eso es el momento", confesó Griezmann, dejando claro que Ricardo Moreira, director deportivo de Orlando City, tuvo un papel destacado a la hora de tomar la decisión.

Unas declaraciones que van en la línea de sus primeras palabras como futuro jugador de la franquicia norteamericana. "Desde mi primera conversación con el club, pude sentir una ambición fuerte y una clara visión para el futuro, y eso realmente me convenció. Espero poder hacer de Orlando mi nueva casa, conocer a los aficionados, sentir la energía del Inter&Co Stadium, y dar todo lo que tengo para ayudar al equipo a conseguir grandes cosas", explicó el martes en palabras difundidas por la propia MLS.

Griezmann finalizará su segunda etapa en el Atlético de Madrid / EFE

Expandir la MLS

Pero no se quedó ahí el Principito en su posterior conversación con Gallardo, sino que también se pronunció sobre el perfil de jugadores que debe incorporar la Major League Soccer tras fichar por un club donde ya brillaron futbolistas de la talla de Kaká, Alexandre Pato o Nani, entre otros: "Yo creo que es importante tener jugadores de ese nivel, que vengan a la Liga para que se hable de ella, para que motive también a los jóvenes a querer ser como ellos".

"Ojalá pueda dejar una buena imagen, un buen legado aquí en Orlando y también en la MLS y poder ganar ese trofeo, lo estoy deseando desde hace mucho", concluyó Griezmann, una figura muy bien valorada por la MLS. De hecho, el día de su fichaje, la competición estadounidense definió su incorporación como "la llegada de uno de los futbolistas más influyentes de su generación que promete cambiar la dimensión de la liga".,

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Y no es para menos, puesto que el internacional francés es uno de los futbolistas más talentosos del panorama europeo en los últimos años y una auténtica leyenda del fútbol español dejando huella tanto en la Real Sociedad como en el FC Barcelona y, sobre todo, en el Atlético. Tanto que hasta el propio Vinicius fue preguntado por la decisión de su rival en LaLiga: "Griezmann es un grandísimo jugador, hizo una excelente carrera en España, con Francia... Le deseo mucha suerte, me gusta mucho su estilo y su gran carisma".