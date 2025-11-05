La respuesta siempre es Julián Álvarez

El Atlético de Madrid sumó tres puntos vitales en la Champions League tras superar al Royale Union SG en el Metropolitano. Los del 'Cholo' Simeone sufrieron para llevarse la victoria, pero fue capaz de sacar adelante un partido trampa. Con este triunfo, el conjunto colchonero se sitúa con seis puntos después de disputar cuatro jornadas de la máxima competición europea.

No fue un enfrentamiento nada sencillo, pero, de nuevo, el equipo rojiblanco encontró a Julián Álvarez. La 'Araña' fue el encargado de estrenar el marcador con una excelente definición a asistencia de Giuliano Simeone. Apenas había llegado a portería el Atlético de Madrid, pero el delantero argentino siempre aparece cuando su equipo lo necesita.

Más allá de este tanto, Julián volvió a dejar detalles de mucha calidad sobre el terreno de juego. El internacional con Argentina es capaz de dar aire a su equipo, aportar continuidad al juego y siempre ser peligroso en tres cuartos de campo. No puede rendir siempre al máximo nivel, sin embargo, también sabe ser decisivo sin brillar tanto sobre el terreno de juego.

Estuvo a punto de firmar un doblete en los minutos finales del duelo contra el Union SG, pero su remate fue detenido por Scherpen en un mano a mano. Se marchó del partido con un solo tanto, seguramente el más importante porque abría el marcador, y con la conciencia tranquila por otra gran actuación a favor de su equipo.

Con este tanto, Julián Álvarez ya suma 50 participaciones (38 goles y 12 asistencias) con la camiseta rojiblanca. Sin lugar a dudas, la llegada del delantero argentino fue todo un acierto de la dirección deportiva del Atlético de Madrid, que apostó por su incorporación por 75 millones de euros más 10 en variables en el verano de 2024.

De hecho, la 'Araña' ya ha igualado, en menos partidos, la cifra de goles en Champions de Diego Costa con el Atlético de Madrid (9 tantos en 13 partidos). Lo cierto es que esta temporada está siendo, otra vez, muy efectivo de cara a portería. Hasta la fecha, ha conseguido perforar la portería en nueve ocasiones, además de repartir cuatro asistencias.

Julián Álvarez, ante el Unión SG / JuanJo Martín / EFE

Centrados todavía en estaditicas, Julián Álvarez también ha mejorado los registros de Leo Messi. En los primeros 30 partidos en la máxima competición continental, la 'Araña' ha logrado anotar 17 goles, mientras que el exazulgrana consiguió 16 tantos. Es un simple dato, como muchos que hay, pero también es una evidencia del buen momento del delantero argentino del Atlético. Su nivel deja pocas dudas y lo sitúa entre los mejores jugadores del mundo.