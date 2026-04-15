La respuesta del Atlético a Raphinha: "Es una locura querer hacer pasar esto como un robo"

El Atlético de Madrid ya está en semifinales de la Liga de Campeones tras superar una eliminatoria de altísima tensión frente al FC Barcelona. En un cruce marcado por la igualdad, la intensidad y la polémica arbitral, el conjunto rojiblanco resistió en los momentos clave para sellar el pase y mantener vivo el sueño europeo ante su afición.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Juan Musso. El guardameta argentino firmó una actuación decisiva, sosteniendo al equipo con intervenciones de mérito en los tramos más delicados del partido. Seguro por alto, rápido en las reacciones y firme bajo palos, Musso volvió a demostrar por qué es considerado uno de los porteros más fiables del momento, apareciendo cuando más lo necesitaba el Atlético.

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El encuentro, sin embargo, no estuvo exento de controversia. Tras el pitido final, Raphinha, futbolista del Barcelona, mostró su indignación al calificar la eliminatoria como un “robo”, unas declaraciones que encendieron aún más el debate sobre las decisiones arbitrales y el desarrollo de la eliminatoria.

"Para mí fue un partido robado. No solo eso sino que creo que el arbitraje tuvo muchos problemas. Es increíble las decisiones que tomaron. El Atlético hizo no sé cuántas faltas y el árbitro no les mostró tarjeta amarilla. Lo que realmente quiero entender es su miedo a que el FC Barcelona llegue a ganar", afirmó el delantero brasileño del Barça.

Juan Musso captura el balón ante Dani Olmo / Juanjo Martín / EFE

Lejos de alimentar la polémica, Musso respondió con contundencia y serenidad. “Es una locura querer hacer pasar esto como un robo”, afirmó el portero argentino, defendiendo el trabajo de su equipo y el mérito de la clasificación. El guardameta puso en valor el esfuerzo colectivo y la mentalidad del grupo: “Nosotros venimos soñando en grande hace mucho. Queríamos pasar esta fase y sabíamos que podíamos hacerlo. La fuerza máxima de este grupo es nunca dejar de soñar. Es fiel a sus sueños, a sus objetivos”.

En la misma línea se expresó Koke, capitán del conjunto rojiblanco, quien también quiso rebajar la tensión generada tras las declaraciones del jugador azulgrana: “¿Raphinha dijo que fue un robo? Esa es su opinión, la respeto, pero no estoy de acuerdo”. El centrocampista fue claro al defender la actuación de su equipo y del arbitraje: “No robamos nada. La tarjeta roja fue clara. Pero respeto lo que dice”.

Frenkie De Jong: "Hoy hay un par de jugadas dudosas y el otro día el arbitraje fue determinante en la acción de Pubill" / Sergi Capdevila

Musso también destacó la ambición del vestuario rojiblanco: “Con el esfuerzo que hace este equipo, nos merecemos grandes cosas. El grupo va a dar lo mejor para darle una alegría a la gente”. Además, subrayó la importancia del apoyo del Metropolitano: “Hay una linda conexión con la afición. Siempre nos apoyan y es muy importante para todos, para el equipo y para asustar también un poquito al contrario”.

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Con el billete a semifinales en el bolsillo, el Atlético refuerza su candidatura en Europa, impulsado por un bloque que, como recordó su portero, no ha dejado de creer en grande.