De la resaca del derbi a la primera final en Champions

De la resaca a la vuelta a la realidad. De LaLiga a la Champions. De la apoteosis por la goleada contra el Real Madrid a la necesidad imperiosa de vencer contra el Eintracht Frankfurt. No hay tiempo para el descanso, tampoco para las excusas, porque el Atlético de Madrid tiene este martes una auténtica final en la Champions League para no complicarse la vida en la competición europea.

Han cambiado mucho las cosas en el Atlético de Madrid en cuestión de una semana. La remontada contra el Rayo Vallecano despertó la ilusión, pero la goleada contra el Real Madrid, el eterno rival, ha desatado la locura en el Metropolitano. No es para menos; después de semanas donde los de Simeone habían recibido numerosas críticas por su juego, la respuesta de los rojiblancos ha sido de altura. Y ahora toca trasladar esas sensaciones en Champions.

La primera final en Champions

Es una auténtica final porque en esta fase de liguilla, descolgarse puede ser peligroso. Y el Atlético de Madrid, que perdió el primer duelo contra el Liverpool en Anfield sobre la bocina, llega con urgencias a Alemania. Se enfrenta a un Eintracht Frankfurt que viene lanzado; vencedor 5-1 del duelo frente al Galatasaray en la primera cita, cuando remontó un 0-1 en contra, los alemanes son los líderes de la fase de liguilla de la Champions. 23 goles en 7 partidos en este ejercicio, 14 de ellos en los tres últimos duelos, este pasado sábado golearon por 4-6 al Borussia Moenchengladbach en Bundesliga. A los 47 minutos ya vencían 0-6. Es cuarto ahora en su liga.

Los jugadores del Atlético, celebrando su victoria frente al Real Madrid / Manu Fernandez / AP

Necesitará Simeone de todas sus armas para poder sumar sus primeros puntos en esta Champions. Eso y superar el desgaste de su cuarto partido en apenas nueve días. Volverán al Metropolitano, su templo, donde el Atlético ha ganado 63 de sus últimos 75 partidos en su campo, con 6 empates y 6 derrotas, en contraste con sus peores datos visitantes. Julián Álvarez ha vuelto a recuperar su olfato goleador, Alexander Sorloth ha resurgido, Giuliano Simeone se ha confirmado como titular, Nico González tiene impacto, los recursos de Marcos Llorente... todo empieza a encajar para Simeone, que podría recuperar también a Álex Baena en el once titular.

Un once previsible

La nueva estrella de los colchoneros reapareció en los instantes finales frente el Real Madrid, tras poder jugar solo uno de los primeros siete duelos de este curso y podría ser de la partida inicial. No podrá contar seguro con los lesionados José María Giménez, Thiago Almada y Johnny Cardoso, aunque no se presuponen muchos cambios respecto al once que desbordó este sábado al Real Madrid en el Metropolitano. La urgencia de sumar los tres puntos obligará a Simeone a alinear a todos sus jugadores más en forma.

Alexander Sorloth celebra tras anotar el segundo gol contra el Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Por parte de los alemanes, han estado conducidos en el ataque por el centrocampista turco Can Uzun, que ha marcado cinco goles en cinco partidos en la Bundesliga. Además, cuenta adelante con jugadores de peligro como el incisivo Ansgrad Knauff o el goleador Jonathan Burkhardt.