Rendidos a Griezmann: "Gracias por todo lo que has hecho por el fútbol"

Ya se sabe que Antonie Griezmann abandonará el Atlético de Madrid a final de temporada, y el francés vive cada momento como si fuera el último. Este martes, el '7' colchonero disfrutó de una de sus últimas grandes noches en el club, clasificando al Atleti para las semifinales de la UEFA Champions League eliminando al FC Barcelona, y coleccionando elogios de personalidades del fútbol.

Uno de los más sonados fue el que le realizó su ídolo Thierry Henry en la tertulia de 'CBS Sports Golazo': "Antoine, tengo algo que decirte: gracias por todo lo que has hecho por el fútbol francés, la selección nacional y simplemente por el fútbol. Me has dado mucho".

De cara a su nueva etapa en el Orlando City de la Major League Soccer, Henry le deseó "lo mejor, que termines con bien tu época en el Atlético de Madrid y buena suerte en Orlando. Yo conozco muy bien la MLS, cualquier cosa que necesites sobre tu paso por ahí con gusto te ayudaré".

Más tarde, Henry continuó con sus elogios: "Este tipo... incluso hasta hoy, su toque, su visión, la manera en que defiende para el equipo... Su humildad está por las nubes. Lo que aceptó hacer durante mucho tiempo, y cómo jugó para la selección nacional, y cómo juega para Simeone... ¡es muy exigente! No se ve a menudo eso en un jugador que suele ser tan técnico como él. Pone el corazón y el alma en lo que hace y estoy muy feliz de que hayamos estado aquí para presenciar su carrera."

Además, también se rindió a él el Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, tras el partido: “Es un genio. Con el tiempo nos daremos cuenta de que hemos tenido aquí a un genio del futbol, un jugador que marca la diferencia, con jerarquía y personalidad. Un jugador increíble. Esperemos que Dios y el destino le den lo que busca en el tiempo que le queda con nosotros”.

Unión con la afición y uno más del cuerpo técnico

Además de ser uno de los mejores de su equipo sobre el terreno de juego, los galones de Griezmann van más allá del campo. Al francés se le pudo ver durante los cambios en los minutos finales junto a Simeone y al resto de su cuerpo técnico, ayudando a decidir la estrategia y la táctica e incluso compartiendo esta información con los jugadores que iban a ser sustituidos y los del campo, como uno más del staff.

Tras finalizar el partido y cuando todos los jugadores colchoneros y se dirigían a los vestuarios después de hacer una vuelta de honor, Griezmann decidió cambiar de rumbo y disfrutar un poco más de su momento, digiriéndose al fondo para unir un poco más su nexo con la afición y celebrar el pase junto a ellos, quedándose solo sobre el terreno de juego saltando y cantando con la grada.

Una semana importante ante sus dos 'ex'

Tras ser protagonista del 'KO' del FC Barcelona en la Liga de Campeones, a Griezmann le espera semana la lucha por un nuevo título como rojiblanco. Este sábado, el Atlético de Madrid se enfrenta a la Real Sociedad en el estadio de la Cartuja de Sevilla en la final de la Copa del Rey.

Otro partido, como el del Barça, ante otro de sus exequipos, y en la lucha por un título. Antoine vistió la camiseta de los 'txurri-urdin' hasta en 202 ocasiones en seis temporadas, anotando 52 goles y sumando 18 asistencias.

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El destino ha unido la semana más decisiva del equipo en la última temporada de Griezmann con sus dos antiguos equipos. Un cierre de círculo que puede ser perfecto para los intereses personales y profesionales de Antoine.