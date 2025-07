Regalos multimillonarios para Simeone tras el fracaso en Estados Unidos

El Atlético de Madrid, que cerró una temporada decepcionante, no ha mejorado su cara en Estados Unidos. El pasado verano, el conjunto colchonero fue uno de los protagonistas del mercado con fichajes como el de Julián Álvarez, pero no consiguió materializar su gran inversión en títulos. Ya van cuatro temporadas en blanco y, aunque nadie le exigía ganar el Mundial de Clubes, sí se veía como una buena oportunidad para demostrar que están al nivel de los mejores del mundo. Nada más lejos de la realidad: los rojiblancos no superaron ni la fase de grupos.

Entre la goleada que el PSG le endosó en el debut (4-0) y las palabras de Simeone tras quedar eliminados, argumentando que habían conseguido los mismos puntos que el campeón de la Champions (los parisinos) y el ganador de la Libertadores (Botafogo), la situación se complicó un poco más en Madrid.

El entrenador Diego Simeone admitió este lunes en Pasadena (California) que el Atlétido de Madrid puede perder al delantero Ángel Correa, pretendido por el Tigres mexicano. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN / CAROLINE BREHMAN / EFE

Algunos aficionados rojiblancos, cansados de ser el mejor equipo de los que no pelean por nada, alzaron la voz. El técnico argentino, que suele hablar del presupuesto que tienen Barça o Real Madrid -superior al del Atlético de Madrid- cuando no consiguen superarlos en LaLiga, no señaló que Botafogo, clasificado como segundo de grupo, tiene cuatro veces menos presupuesto que ellos.

Siguen confiando en Simeone

Sin embargo, ni siquiera el 'batacazo' americano ha hecho dudar al club: Diego Simeone, quien consiguió sentar al Atlético en la mesa de Barça y Real Madrid, no se mueve del banquillo del Metropolitano. De hecho, el club está tirando la casa por la ventana para dotarle de un proyecto faraónico que, esta vez sí, permita celebrar algún título en Neptuno.

Después de conseguir la continuidad de Clément Lenglet como agente libre tras romper su vinculación contractual con el Barça y abonar 3 millones para que Juan Musso sea permanente en el Atleti, se anunció el fichaje del lateral izquierdo de la Atalanta, Matteo Ruggeri, por 19 millones (17+2 en variables).

Ruggeri, ante Lamine en Champions / @matteoruggeri_

Sobre la mesa de Carlos Bucero, director de fútbol, y Severiano García, secretario técnico, habían varios objetivos: un par de centrales, un lateral izquierdo, un par de centrocampistas y un delantero. Con la llegada del central galo y del jugador italiano, el Atlético comienza a apuntalar su defensa, aunque habrá más movimientos. Ya se oficializó lo que era un secreto a voces: Àlex Baena es rojiblanco, uno de los fichajes estrella que Simeone pedía personalmente.

Álex Baena y Miguel Ángel Gil Marín, en la firma del contrato. / ATLÉTICO

En total, el conjunto madrileño ha desembolsado una cantidad que, con variables, puede llegar a los 50 millones por el internacional español. Contando al italiano y al portero argentino, ya suman 75 millones gastados este verano, que pueden acabar siendo 82. Pero eso no es todo.

Un central de más de 60 millones y un centrocampista cerrado

Simeone quiere al ‘Cuti’ Romero y el Atlético está dispuesto a subir hasta los 55 millones para fichar al argentino. Según el periodista Rubén Uría, ya hay oferta por 55 millones más 10 en variables, pero el Tottenham lo tasa en torno a 80 millones, cifra inasumible para los colchoneros. Sin embargo, los colchoneros tienen muy avanzado otro fichaje: Johnny Cardoso.

Cristian Romero, futbolista del Tottenham / EFE

Rodrigo Riquelme facilitará la operación, saliendo rumbo al Real Betis, club dueño del centrocampista norteamericano. Ángel Haro, presidente verdiblanco, confirmó en Cope Sevilla que están cerca de cerrar ambas operaciones.

Johnny Cardoso, en un partido con el Betis. / David Borrat / EFE

La intención es que el Atleti pague unos 30 millones por Cardoso y el Betis unos 10 por Riquelme, que cubriría la salida de Jesús Rodríguez rumbo al Como de Cesc Fàbregas. Así, en el Metropolitano se gastaría realmente unos 20 millones por Cardoso, el segundo centrocampista que pedía Simeone.

La joya de la corona: Gyökeres

Y queda el delantero. El nombre de Viktor Gyökeres sigue sonando en territorio rojiblanco. El ariete sueco sigue de vacaciones con su futuro en el aire, pero el clima con el Sporting CP es tenso después de que le cambiaran el precio de salida al que, en un principio, se habrían comprometido verbalmente con él.

El favorito para ficharlo sigue siendo el Arsenal, pero los gunners también están interesados en otros atacantes, por lo que el Atlético de Madrid se mantiene al acecho. Varias fuentes señalan que su precio, ahora, es de 70 millones, aunque el club lisboeta lo ha desmentido. No quieren malvender a uno de los delanteros más cotizados del planeta. Su cláusula oficial sigue siendo de 100 'kilos'.

Viktor Gyokeres amenaza al Sporting / EFE

Como el club le prometió salir por menos, el internacional sueco, según medios portugueses, ha dejado claro que no regresará a los entrenamientos y busca romper del todo la situación para encontrar una solución en forma de salida. Ya con el mercado de verano abierto, en tierras lusas se apunta que el Sporting deberá pagar un 10 % extra al representante en caso de rechazar ofertas de 60 millones o superiores.