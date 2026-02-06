El regalo de Mateu Alemany a Simeone: 35 millones y un debut ilusionante

Ademola Lookman ha caído de pie en el Atlético de Madrid. Llegó y besó el santo firmando un encuentro completísimo en su estreno como colchonero. Partiendo desde la banda izquierda, el nigeriano, nacido en Inglaterra, ofreció un repertorio lleno de versatilidad: desborde, regate y pegada. Un arma ofensiva de 35 millones que se añade al arsenal con el que cuenta Diego Pablo Simeone.

De menos a más

El ex de la Atalanta estuvo muy activo en la primera mitad y ya desde los primeros compases se ofreció en profundidad, entrando pegado a la línea izquierda y por dentro. Lookman dispuso de un mano a mano al cuarto de hora de juego en el que definió desviado. Lejos de venirse abajo, el extremo izquierdo se creció. No participó en el 0-1 rojiblanco, donde Hancko encontró la colaboración de Adrián San Miguel para encarrilar la eliminatoria.

Pero sí que tuvo una actuación determinante en la acción que derivó en el segundo tanto colchonero. Lookman recibió en el vértice del área, habilitó de primeras a Ruggeri con un pase medido y el italiano se la puso a Giuliano para ampliar ventaja en La Cartuja.

El recorte de Lookman a Deossa en la acción del 0-3 / EFE

Gol y asistencia

Quedaba la guinda a un primer tiempo que ni soñado. El nigeriano inició un contragolpe, habilitó a Pablo Barrios y cerró el tercero de la noche tras recortar a Deossa. Buena acción individual y remate, ligeramente desviado por Diego Llorente, al fondo de las mallas.

No contento con lo ofrecido, la segunda parte de Lookman fue de un incordio total para la zaga heliopolitana durante los minutos que permaneció sobre el césped. El atacante llevó de cabeza a Valentín Barco, quien no sabía si encimarle o darle espacio. En cualquiera de las dos situaciones, el nigeriano salía airoso. Así nació la acción del 0-4. En otra transición rápida, Lookman fintó con una doble bicicleta a Diego Llorente y cedió para que Griezmann definiera por alto la sentencia.

Con el duelo teñido de rojiblanco, Simeone reservó al africano en los últimos minutos y le sustituyó en el 79' para dar entrada a Obed Vargas, otra de las incorporaciones invernales, junto a Rodrigo Mendoza, firmadas por el director de fútbol Mateu Alemany.

Premio a la insistencia

El fichaje de Ademola Lookman fue de esos cocinados a fuego lento. El Atlético de Madrid insistió en verano, con el Inter metiéndose en la pugna, y acabó llevándose la pugna en este mercado de enero. Los rojiblancos abonaron 35 millones a una Atalanta que le puso puente de plata después de un primer tramo de competición muy irregular en el que sólo firmó tres goles y dos asistencias en diecinueve encuentros -entre Serie A y Champions-.