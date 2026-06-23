El refugio personal de Julián Álvarez (26 años): un pueblo agrícola de 3.000 habitantes, donde destaca un templo católico del 1950

Julián Álvarez es uno de los nombres propios del mercado de fichajes. Ayer, en zona mixta, el delantero argentino anunció que quiere abandonar el Atlético de Madrid, ya que considera que es lo mejor para las dos partes, además de decir que quiere "cumplir su sueño", que tiene toda la pinta que es vestir la camiseta del FC Barcelona durante las próximas temporadas. El futbolista dio estas declaraciones, que están dando la vuelta al mundo, después de ganar a Austria por 2-0, gracias a los goles de Leo Messi.

El futbolista no está atravesando un buen momento, según contó Jota Jordi en 'El Chiringuito'. Después del Mundial 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, el futbolista argentino desconectará de todo el ruido mediático en su refugio, Calchín, un pequeño pueblo agrícola de 3.000 habitantes.

El municipio está situado en el departamento Río Segundo, en la provincia de Córdoba, Argentina.

Calchín / Google

Es uno de las localidades más pequeñas del país, pero es conocido mundialmente por ser el pueblo natal del delantero argentino, donde empezó a jugar a fútbol en el Club Atlético Calchín.

Solo al entrar al municipio se puede ver un cartel enorme que dice: "Bienvenidos a Calchín, la tierra de Julián Álvarez".

El cartel de Calchín / EFE

Las principales actividades económicas en Calchín son la agricultura y la ganadería, donde la mayoría de los habitantes se dedican a ello, aunque también se dedican a otros servicios como la bulonería, tornería y cerealeras.

Julián Álvarez, en el estreno mundialista de Argentina frente a Argelia / EFE

Uno de los sitios más populares del pueblo es la Parroquia de San José, ya que está considerado como un templo católico clave para la provincia de Córdoba. Además, está atendida por el Arzobispado de San Francisco y lleva años al servicio de los fieles de la zona.

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Tampoco tiene muchos años, ya que fue inaugurada y bendecida en 1950. Otro de los lugares más emblemáticos de Calchín es la estación de tren. Aunque actualmente ya no está en funcionamiento, se ha convertido en un edificio histórico que forma parte de la memoria colectiva y del patrimonio local.