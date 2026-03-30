El refugio de Guadalajara en el que descansa el 'Cholo' Simeone: así desconecta del Atlético de Madrid el argentino

'El Cholo' Simeone afronta su temporada número 15º al frente del Atlético de Madrid. El entrenador argentino llegó al club rojiblanco en diciembre de 2011, consolidándose como uno de los entrenadores más longevos y laureados de la historia del club, con 8 títulos ganados. Desde su llegada al banquillo, el Atlético de Madrid se ha acostumbrado, como mínimo, a luchar y competir por todos los títulos posibles.

Se podrá ganar o perder, pero el conjunto rojiblanco suele estar siempre en la pelea por los trofeos. Y en gran medida, esa identidad competitiva lleva la firma del técnico argentino. Aunque en más de una ocasión ha sido cuestionado por sus planteamientos o porque una parte de la afición esperaba un poco más, o al menos mejores resultados, no hay ninguna duda de que Diego Simeone ha sido capaz de llevar al Atlético de Madrid a lo más alto del panorama futbolístico.

Alta exigencia

A veces incluso ha reconocido que le cuesta descansar y llama a sus jugadores a altas horas de la noche. La exigencia es máxima, la misma que le exige a sus jugadores durante la temporada.

Sin embargo, cuando llega el periodo vacacional, Simeone se refugia fuera de Madrid y del ruido del Metropolitano. Lo hace en la provincia de Guadalajara, en Brihuega, un municipio de casi 3.000 vecinos declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Uno de los lugares más conocidos para pasar los días es el Hotel Castilla Termal Brihuega, de cinco estrellas, un establecimiento de lujo ubicado en un edificio histórico del siglo XVII. Su arquitectura singular, heredada de la antigua Real Fábrica de Paños, ofrece una experiencia que mezcla elegancia, historia y confort en un mismo espacio.

El hotel es especialmente conocido por su completa zona termal, donde los clientes pueden disfrutar de circuitos de aguas y tratamientos de hidroterapia.

Una zona de flores preciosa

Pero más allá del alojamiento, Brihuega es famosa por sus extensos campos de lavanda, que florecen cada verano. Durante el mes de julio, el paisaje se tiñe de tonos violetas, creando una estampa visual que recuerda a la región francesa de la Provenza. Este fenómeno natural ha dado lugar a eventos y visitas turísticas que atraen a miles de personas cada año. Pasear entre los campos en plena floración es una experiencia sensorial única, donde el aroma y el color se combinan de forma espectacular.

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El patrimonio histórico de Brihuega también merece especial atención. Entre sus monumentos más emblemáticos se encuentra el Castillo de la Piedra Bermeja, una fortaleza con siglos de historia que ofrece vistas privilegiadas del entorno. Un lugar ideal para 'El Cholo'.