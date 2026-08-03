La reflexión de Marcos Llorente sobre la salud mental: "La mayoría de las cosas que más impacto tienen en mi salud son prácticamente gratis: dormir bien, moverme, recibir luz natural, entrenar y comer comida de verdad

Marcos Llorente vuelve a estar en el punto de mira, pero no por su rendimiento sobre los terrenos de juego, sino por las respuestas que contestó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. En una de ellas, quiso dejar claro cómo es su relación de amistad con Ferran Torres, especialmente por toda la controversia que se generó con sus imágenes con él en sus vacaciones en Ibiza.

La pregunta fue: "¿Por qué crees que la gente hizo tanto escándalo porque Ferran te abrazara?". El '14' del Atlético de Madrid no dudó en reconocer que "me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den 'cariño'. Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo. Para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo".

Marcos Llorente y Ferran Torres, en el punto de mira / X

Marcos Llorente se sincera sobre su rutina

Otro seguidor le cuestionó: "¿Si no fueras millonario como mantendrías tu rutina?", ya que es conocido por su estilo de vida. En su visita a 'El Hormiguero', el futbolista defendió con firmeza la importancia de evitar el uso de crema solar, llevar gafas de sol amarillas en exteriores y rojas en interiores y seguir estrictamente una dieta paleolítica, todo ello con el objetivo de optimizar su salud y su rendimiento físico.

El jugador respondió que si no fuera millonaria seguiría con su rutina, pues "la mayoría de las cosas que más impacto tienen en mi salud son prácticamente gratis: dormir bien, moverme, recibir luz natural, entrenar y comer comida de verdad".

Por otro lado, afirmó que "el dinero ayuda, pero los pilares no dependen de él. Todo es cuestión de prioridades... hay miles de personas que no son millonarias y siguen estos hábitos".

Otras de las preguntas que respondió fue a: "¿Qué consejo das para llevar una vida disciplinada?". El colchonero expuso: "Creo que la disciplina está bien, pero solo te lleva hasta cierto punto".

Marcos Llorente / @Atleti

"Yo simplemente intento entender cómo funciona mi cuerpo y qué consecuencias tiene cada decisión. Cuando lo entiendes de verdad, ya no necesitas obligarte tanto", comentó.

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Sobre su mentalidad, Llorente fue claro: "Mi secreto es tener un entorno increíble y que me importe muy poco lo que piense la gente. Tu paz vale más que la aprobación de cualquiera".