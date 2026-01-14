Las redes se ceban con Álex Baena: dice 'basta' y se cierra la cuenta de X

Álex Baena ha dicho basta. El centrocampista de Roquetas de Mar se ha cerrado su cuenta de X (antes Twitter), o almenos de forma temporal. Baena se ha desactivado el acceso a su cuenta de redes, y en Instagram, se ha limitado los comentarios de sus publicaciones.

El partido ante el Deportivo de la Coruña no gustó nada a la afición colchonera. Pese a que el equipo logró la clasificación hacia los cuartos de final, tras vencer por 0-1 en Riazor, Baena no lució como tiene acostumbrada a la afición.

En el minuto 58, fue sustituido por Thiago Almada, justo antes del gol del 'principito' de falta directa. "Sabíamos el equipo que teníamos delante. Con personalidad, que en casa es fuerte porque es valiente. En el primer tiempo pudimos resolver mejor. En el segundo fue más por ese lado. Cuando llegó el gol hubo más ataques de ellos, no resolvimos nuestros contraataques. Teníamos la ilusión de estar en cuartos", dijo Simeone.

Falta de regularidad, en parte por las lesiones

Esta temporada, suma 892 minutos en 17 partidos, con dos goles y una asistencia. Hasta el momento, solo había podido disputar el 31,7% de los minutos del equipo, tras volver de lesión. Pero tras unos partidos de regularidad, ya roza el 40% de los minutos.

Baena, que llegó procedente del Villarreal por 42 millones de euros en verano, las lesiones no le han permitido rendir con regularidad. Simeone le había otorgado el estatus de pieza clave antes de su lesión en el Camp Nou frente al FC Barcelona, donde volvió a dejar muestras de su calidad con un golazo para adelantar al Atlético. El andaluz no pudo continuar, como le había ocurrido a Johnny Cardoso al inicio y a Giménez al final.

La afición colchonera exige más

Ahora, su rendimiento no termina de convencer. La temporada pasada, anotó 7 goles y 10 asistencias en 33 partidos, mostrando muy buenas estadísticas y sensaciones en la Liga. La primera parte contra el Dépor provocó la pérdida de paciencia de parte de los seguidores a través de las redes sociales, que de forma inaceptable vapulearon contra el talentoso internacional español.

"Alex, tío, me estás comenzando a dar mucha pena eh. De verdad, Alejandro, mucha, mucha, pero mucha pena". "El partido de Baena es una absoluta vergüenza." "La temporada diría yo....banquillazo el domingo para el y Julián". "Decepcionadísima temporada de Baena.", "1° - Hay caso Julián. No sé que es, pero es obvio que algo pasa mas allá de lo deportivo. Es terrible en todo 2° - Me preocupa Baena. Debería dar muchísimo mas y bastantes partidos grises", fueron algunos de los desagradables comentarios por redes sociales.

Sin embargo, Baena está centrado con el Atlético de Madrid y busca reencontrarse con su mejor versión, tanto física como mentalmente.