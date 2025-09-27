La receta de Simeone para meterle una manita al Madrid: "Fe, trabajo, tranquilidad"

Eufórico como tantas veces le hemos visto. O incluso más todavía. Diego Simeone acalló cualquier tipo de crítica por el inicio de temporada del Atlético con una manita para la historia. Un 5-2 al Real Madrid que no solo impulsa a los rojiblancos, sino que además le asesta un golpe difícil de digerir al eterno rival.

Celebró cada gol como si fuera una victoria en el 95', animó a la grada en cada acción de ataque y se dirigió a su afición con gestos de rabia y de celebración a partes iguales. Incluso se le escapó alguna que otra lágrima con el 4-2 momentáneo. Simeone vivió probablemente uno de los días más felices de su dilatada trayectoria en el Atlético de Madrid.

Y todo tras un mal comienzo de curso en el que los rojiblancos no parecían despegar. "Cuando uno pierde es difícil hablar porque todo parecen excusas, pero teníamos muchos chicos nuevos y no es fácil volver a empezar. Arrancamos con dificultades, merecimos más de lo que obtuvimos. Pero el equipo ya está por el buen camino", aseguró Simeone tras la victoria.

Un trabajo "que no se ve"

En declaraciones a DAZN tras el partido, el argentino comentó que "el Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, sin duda". "Hoy nos tocó hacer un gran partido. Desde el inicio ya vimos un camino por el que sabíamos que podríamos hacerles daño y creo que aparecimos por fuera con Nico, Giuliano, Barrios... dejando a Sorloth dentro del área y generar situaciones de gol", añadió.

Simeone, emocionado tras el cuarto gol del Atlético al Madrid / RRSS

"Más allá de los goles de ellos, el equipo siempre lo hizo bien", analizó Simeone, que también fue preguntado por sus lágrimas tras el 4-2 de Julián: "Hay muchas emociones en el cuerpo. Es una temporada que empezó con dificultades, pero hay mucho esfuerzo de mucha gente que no se ve. El trabajo está siendo maravilloso".

Sobre levantarse de esta manera, el técnico hizo alusión a la "fe": "La fe, conocéis cómo me manejo, fe, trabajo, tranquilidad. Identificamos bien las situaciones a mejorar y el equipo, ya desde el Liverpool, mejoraba. Y hoy hizo un partido muy bueno".

Elogios a Sorloth y Julián

También quiso destacar Simeone "el trabajo colectivo y (de nuevo) la fe en el partido" y alabar tanto a Sorloth como a Julián Álvarez. "Buscamos a Sorloth para que pudiese hacer gol. Lo hizo y tuvo dos más. Interpretamos bien el partido y nuestra gente se lleva una gran alegría ante un gran rival, un Madrid que tiene un equipazo y que había recibido pocos goles. Hoy fuimos mejores", apuntó acerca del partido del noruego.

Sobre Julián, por su parte, dijo que "está comprometido con el equipo y con el club" y que "es muy bueno": "Tiene unas condiciones... Trabaja, trabaja, trabaja. No solo te da en el juego ofensivo, sino también trabajo y compromiso, para tener por ejemplo una presión dinámica muy buena. Ojalá pueda seguir así. Lo necesitamos, lo tenemos que cuidar para que esté muchos años en el club. Hay que darle herramientas para que marque goles".

Un día "muy especial" para Julián

También habló tras el partido, precisamente, el gran protagonista sobre el verde, un Julián Álvarez que "nunca" dudó de "sacar el partido adelante": "Es un día muy especial, sabíamos de la importancia de este partido, por ser un derbi y porque necesitábamos los tres puntos. Nos vamos muy felices. El equipo nunca dejó de intentar e ir hacia delante (sobre el 1-2), estuvimos efectivos y generamos muchas ocasiones".

Sobre la pena máxima transformada valoró que "cada penalti es un penalti nuevo, un partido nuevo y otra oportunidad. Fui decidido y era importante porque era para ponerse arriba, por eso fue un festejo tan eufórico".

Finalmente, de la falta comentó que "practicamos a veces después de los entrenamientos. Estábamos con Nico y le dije si quería pegarle por fuera, me dijo sí, pero luego me dijo que le pegara yo. Fue una buena decisión". "Hay que seguir por esta línea, a nivel de juego estábamos muy bien porque generábamos muchas ocasiones", concluyó Julián Álvarez.