El 'recado' de Memphis a Simeone: "Quizás hubiera sido bueno..."

El Atlético de Madrid decidió dejar de contar con Memphis Depay de cara a la próxima temporada. El conjunto colchonero tenía la opción de renovar automáticamente el contrato del delantero neerlandés por un curso más, pero prefirió no darle continuidad al futbolista.

Memphis no ha llegado a cumplir con las expectativas de su llegada al Atlético procedente del FC Barcelona. El atacante ha tenido buenos momentos de forma puntuales, sin embargo, las lesiones y los problemas físicos marcaron su paso por el equipo rojiblanco.

Ahora, tras dejar ya su andadura por el Atlético de Madrid, el futbolista se encuentra totalmente centrado en realizar un gran papel con Países Bajos en la Eurocopa. La selección neerlandesa ya está en cuartos de final después de superar a Rumanía con un solvente triunfo.

No obstante, Memphis Depay no se olvida del Atlético y dejó algún recado, tanto al club como a su entrenador, el 'Cholo Simeone': "He estado buscando a menudo eso esta temporada, noventa minutos. Sin duda podría haber sido mejor en el club donde jugué (Atlético). Mi cuerpo necesita minutos, soy explosivo".

"Quizás hubiera sido bueno tener menos minutos de entrenamiento y más minutos de partido. Siento que tengo más en mi depósito. También he decidido duelos a menudo en los últimos veinte minutos. Entonces, a menudo hay más espacio", añadió.