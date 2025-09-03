La rebelión de Griezmann: Simeone apunta al 'Principito'

Las expectativas eran muy altas. El verano había sido infinito en el Atlético de Madrid, con un mercado de fichajes sublime, codeándose incluso con la manirrota Premier League. Todo eran vino y rosas en el Metropolitano hasta que el balón echó a rodar y asomaron todos los miedos: a Simeone le costará acoplar todas las nuevas incorporaciones, visto lo visto. No se puede hacer un equipo de la noche a la mañana, por mucho que la inversión multimillonaria conlleve urgencias.

Semana de deberes

El Cholo tiene un parón internacional de por medio para solventar los problemas que ha detectado en estas tres primeras jornadas ligueras. El argentino se quejó públicamente de la defensa y también puso un asterisco a la delantera, que no ha sabido aprovechar las oportunidades generadas.

El técnico está trabajando esta semana con lo mínimo -sin diez internacionales-, pero haciendo hincapié en aspectos tácticos, especialmente el posicionamiento de los centrocampistas. Cardoso y Gallagher han recibido una dosis de 'cholismo' estos días y también los atacantes, apremiados a convertir las ocasiones y maquillar los números flojos de este inicio de curso: tres goles en tres encuentros.

Griezmann, en el banquillo de Mendizorroza / EFE

Y en esas aparece Antoine Griezmann, liberado de la concentración con Francia por voluntad propia, y que es uno de esos "jabatos" a los que apela Simeone. El 'Principito' está haciendo horas extras y se vislumbra como una de las novedades de cara al regreso de LaLiga y el inicio de la Champions.

Septiembre será de órdago, con partidos de altura ante Villarreal, Liverpool o Real Madrid, y Griezmann está listo para asumir protagonismo. Nunca ha renunciado a ello. En un Atlético gris, el galo es el único que ha mostrado algo de luz, recuperando de este modo la confianza de Simeone, si es que alguna vez la había perdido.

'Grizou' ha sido suplente en este arranque liguero, aportando siempre calidad y espíritu como revulsivo. Fue el mejor en Vitoria en el poco más de cuarto de hora que estuvo sobre el césped, eclipsando a Julián Álvarez y Alexander Sørloth, que han empezado la temporada con la pólvora mojada. El bache del argentino -anotó un gol frente al Espanyol- y el noruego lo podría aprovechar Griezmann, que apunta a titular frente al Villarreal después de esperar pacientemente su oportunidad.

El Cholo, cuestionado

El entorno del Atlético de Madrid es un hervidero y no está ayudando a calmar las aguas la falta de partidos. Todos los focos apuntan a Diego Pablo Simeone, con parte de la afición posicionándose en contra de su técnico, del que consideran que su ciclo como rojiblanco está llegando a su fin. Los 175 millones invertidos este verano son un arma de doble filo.