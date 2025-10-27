En directo
LALIGA EA SPORTS
Real Betis - Atlético de Madrid, hoy en directo: goles, resumen y resultado del partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue en directo el partido de la Jornada 10 de LaLiga 2025/26 entre el Real Betis y Atlético de Madrid que se disputa en La Cartuja
Xavi Turu
Sigue el minuto a minuto del partido entre Real Betis y Atlético de Madrid.
MIN. 4, BET 0-1 ATM
Apenas cinco minutos de juego y el conjunto rojiblanco cuaja una buena jugada tras la acción en la que no pudo rematar Julián y Giuliano caza la pelota en la frontal del área y con su pierna zurda, sin pensárselo dos veces, le pega un zapatazo que acaba al fondo de las mallas.
MIN. 4, BET 0-1 ATM
¡¡Gooool del Atlético!!
MIN. 3, BET 0-0 ATM
Ojo que ha tenido ya la primera acción de peligro el Atlético. Centro Giuliano, Barta no logra despejar y Julián Álvarez no llegó al remate de cabeza por muy poco...
MIN. 2, BET 0-0 ATM
Presión muy alta de los de Pellegrini que, además, cuando recuperan en campo contrario salen muy rápidos hacia la portería de Oblak.
MIN. 2, BET 0-0 ATM
Primera falta del partido sobre Álex Baena en el centro del campo.
¡Empieza el partido!
Primera posesión para los verdiblancos.
¡Todo listo en La Cartuja!
Los 22 protagonistas ya están sobre el verde y en nada y menos empieza a rodar la pelota en un estadio lleno hasta la bandera.
Betis - Atlético
¡Poco menos de 10 minutos para que comience el partido!
Juan Martínez Munuera será el colegiado del encuentro.
Calentamiento
El conjunto local ya pisa el césped para realizar los ejercicios de calentamiento a poco más de 10 minutos para que empiece el partido.
Betis - Atlético
El Atlético de Madrid afronta este partido lejos de los suyos y buscará sumar una victoria lejos de su estadio para romper esa mala racha en los desplazamientos. Los del 'Cholo' todavía no han ganado a domicilio y hoy en La Cartuja Simeone espera poder dar un carpetazo sobre el césped y hacerse con los tres puntos.
