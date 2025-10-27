Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Real Betis - Atlético de Madrid, hoy en directo: goles, resumen y resultado del partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Sigue en directo el partido de la Jornada 10 de LaLiga 2025/26 entre el Real Betis y Atlético de Madrid que se disputa en La Cartuja

Atletico Madrid's Julian Alvarez celebrates after scoring from the penalty spot his side's fifth goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Eintracht Frankfurt at the Metropolitano stadium in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 30, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez)

Atletico Madrid's Julian Alvarez celebrates after scoring from the penalty spot his side's fifth goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Eintracht Frankfurt at the Metropolitano stadium in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 30, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez) / Manu Fernandez / AP

Xavi Turu

Sigue el minuto a minuto del partido entre Real Betis y Atlético de Madrid.

