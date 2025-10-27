Real Betis - Atlético de Madrid, hoy en directo: goles, resumen y resultado del partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Betis - Atlético

El Atlético de Madrid afronta este partido lejos de los suyos y buscará sumar una victoria lejos de su estadio para romper esa mala racha en los desplazamientos. Los del 'Cholo' todavía no han ganado a domicilio y hoy en La Cartuja Simeone espera poder dar un carpetazo sobre el césped y hacerse con los tres puntos.