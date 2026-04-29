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Reacciones y polémica del Atlético - Arsenal de la Champions League, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Atlético - PSG de las semifinales de la Champions League
Gonzalo: "Me gusta que Llorente defienda al mejor jugador del rival".
Gonzalo: "Temo mucho las jugadas a balón parado. El Arsenal es temible ahí y no creo que Oblak sea el mejor en eso. Si el Atlético no da su mejor versión en los dos partidos, no pasará".
Petón: "Estoy con mucha tranquilidad. Quiero que gane el Atlético pero tampoco dejo de cenar si el equipo pierde porque siempre estoy pensando en el siguiente. Pero hoy no, porque si en LaLiga está como está. Pero tengo la intuición de que algo raro va a pasar. Igual que han habito penaltis dudosos.. y creo que este puede tener su rarerza".
COPE: "La llegada del bus del Atlético ha sido normal. Más caballos que nunca, el bus ha pasado sin problemas, pero justo después de hacer el giro ha empezado a subir tota la afición y han empezado a tirar latas y piedra y la policía ha respondido con gas pimienta. Y todo el mundo con llorera. Al final ha habido lío".
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