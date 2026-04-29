Reacciones y polémica del Atlético - Arsenal de la Champions League, en directo

Petón: "Estoy con mucha tranquilidad. Quiero que gane el Atlético pero tampoco dejo de cenar si el equipo pierde porque siempre estoy pensando en el siguiente. Pero hoy no, porque si en LaLiga está como está. Pero tengo la intuición de que algo raro va a pasar. Igual que han habito penaltis dudosos.. y creo que este puede tener su rarerza".