Ni rastro de Julián Álvarez en el Atlético

El Atlético de Madrid volvió a dejarse puntos en liga. No parece que el País Vasco se le de especialmente bien, con derrota en San Mamés y un punto en Anoeta que acabó sabiendo a gloria. Tras este partido, los rojiblancos viajarán con dudas a Arabia, aunque con una preocupación todavía mayor: el estado de Julián Álvarez, que no ve portería desde en liga desde el 1 de noviembre.

Dos meses en los que la estrella principal del equipo no ha aparecido, pero sí lo han hecho algunos de sus compañeros para ir sumando de tres en tres. Sin embargo, es necesario un buen nivel del argentino para desatascar partidos como el de este domingo, donde la calidad es la que decanta la balanza. Con todo por decidir, Simeone decidió cambiar a la 'Araña' antes del minuto 60.

"Es un futbolista que nos dio muchísimo desde que llegó y ahora que no nos puede dar lo que quiere se busca el motivo. Yo mientras vea que corre, que tiene intensidad, mientras se comporte como hace... Es el mejor jugador que tenemos y su momento llegará en un momento muy importante", afirmó el Cholo, que confía en que Julián acabe con la mala dinámica en la Supercopa de España.

El delantero noruego del Atlético de Madrid Alexander Sorloth (i) celebra su gol con Julián Álvarez durante el partido de la jornada 18 de LaLiga que Real Sociedad y Atlético de Madrid disputan hoy domingo en el estadio de Anoeta. EFE/Juan Herrero / Juan Herrero / EFE

"La exigencia está, les escucho preocupados. Él sabe que no está tan fino, son procesos. Hay jugadores que atraviesan un momento como el que él atraviesa. No está como gustaría estar, primero a él, pero todos los que hablan se debe a que lo hizo muy bien desde que llegó". Simeone, que reconoció el mal momento del jugador, quiso poner en valor su sacrificio en el campo.

Los números de Julián en LaLiga no son malos, pero tampoco son para tirar cohetes: 7 goles y 3 asistencias en un total de 18 partidos. La 'Araña' empezó la temporada como un tiro. Su versión en los primeros encuentros hizo que muchos pusieran al Atlético como uno de los favoritos para ganar el campeonato nacional. Si el argentino mantenía el ritmo, los del Cholo eran un rival temible.

Aun así, el globo se ha desinflado. Muy atrás queda aquella espectacular remontada al Rayo Vallecano con 'hat-trick' de Julián o su exhibición ante el Real Madrid con golazo de falta incluido. Donde ha mantenido la regularidad es en Champions League, con cuatro goles en cinco partidos y marcando en los últimos tres. Gracias a su buen hacer en Europa, los rojiblancos están dentro del 'top 8'.

El Barça, atento a Julián

Y eso es lo que necesitan los de Simeone. Una buena versión de Julián para competir de tú a tú con los más grandes. La Supercopa será una prueba de fuego para todos los equipos, y el Atlético está incluido en el grupo. No hay mejor manera de evaluar el nivel de la plantilla que en un derbi, donde la exigencia y la intensidad son máximas. Los de Xabi Alonso también saldrán con el cuchillo entre los dientes.

Tal como informamos en SPORT, el Barça sigue de cerca el rendimiento del futbolista en la capital. Es un jugador que gusta mucho en los despachos, aunque no se tiene prisa para negociar. No se quieren dar pasos precipitados, y todavía menos con un contrato que finaliza en 2030. La prioridad de los culés está en otras posiciones, mientras que la de Simeone es recuperar a un jugador indispensable en la plantilla.