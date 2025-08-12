Raspadori: “Soy respetuoso y muy ambicioso; me gusta ser un ejemplo en actitud”

El atacante Giacomo Raspadori, último fichaje del Atlético de Madrid, repite insistentemente la prioridad del equipo por encima de las individualidades, se considera “ante todo respetuoso y muy ambicioso”, afirma que le “gusta ser un ejemplo en la actitud” y expresa su emoción por defender “una de las camisetas más importantes del mundo”.

“Estoy muy feliz, también emocionado, porque ni en los mejores sueños me podría imaginar vestir la camiseta de un club tan importante. Estoy verdaderamente orgulloso de tener esta posibilidad y tengo muchas ganas de salir al campo. Tengo muchas ganas, junto a todo el equipo, de hacer felices a los aficionados. Estoy muy motivado y muy feliz”, explicó en sus primeras palabras como jugador del Atlético, en una entrevista a los medios oficiales del club.

“Creo que puedo definirme ante todo como respetuoso y muy ambicioso. Siempre he intentado poner el bien del equipo por encima de todo. Siempre he dado y siempre intento darlo todo dentro del campo, sin guardarme nada, sin pensar en lo que viene después. Quizá con pocas palabras, pero siempre con actitud. Me gusta ser también un ejemplo en la actitud, intentando transmitir siempre algo positivo a los que me rodean”, expuso.

Para él, “ser entrenado por Diego Simeone es algo muy especial”. “Es un entrenador total, que ha demostrado muchísimo. Siempre ha dejado claro que sus equipos tienen unas características muy concretas. Siempre lo he admirado mucho, siempre he visto muchas cosas que me llamaban la atención y por eso estoy muy emocionado, muy feliz de conocerlo y trabajar con él”, expuso antes de sumarse este martes a los entrenamientos.

Raspadori ha sido campeón de dos de las últimas tres Serie A con el Nápoles, con él como autor de goles indispensables.

“Haber ganado dos ligas en Italia es muy importante. Sin duda, llego aquí con muchas ganas, con mucha energía y haré todo lo posible junto a mis compañeros para ganar algo aquí también”, prosiguió el atacante, que puede jugar en cualquiera de los puestos de la zona ofensiva, ya sea como media punta, delantero o extremo izquierdo o derecho.

“Creo que no hay nada más bonito que, con sacrificio, con sudor y con determinación, lograr ganar trofeos”, prosiguió el futbolista de 25 años e internacional italiano en 40 ocasiones, con nueve goles.

Y habló de su nueva afición: “La grandeza de cuánto aman a este club, cuánto transmiten a quienes están dentro del club, la pasión por esta camiseta... Espero, con todo el equipo, darle muchas alegrías y poder celebrar juntos, porque sin duda transmiten pasión por esta camiseta. Es una pasión fortísima por una de las camisetas más importantes del mundo”.

“No veo el momento de ponerme la camiseta rojiblanca y vernos en el estadio”, transmitió, ya en castellano, a la afición del Atlético, tras desarrollar toda la entrevista en italiano.