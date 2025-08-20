Raspadori: "El Atlético es el más grande"

El italiano Giacomo Raspadori, presentado este miércoles como nuevo jugador del Atlético de Madrid, admitió que no tuvo el debut esperado, el pasado domingo, al perder el equipo de Diego Simeone contra el Espanyol (2-1), pero que el sábado tienen una nueva oportunidad, contra el Elche, y está entusiasmado.

"Está claro que cuando se juega el primer partido en un club nuevo se espera que el principio sea el mejor. Desafortunadamente no ha ido como hubiéramos querido. No hemos podido dormir bien toda la noche, porque queremos ganar partidos, pero ahora tenemos una nueva oportunidad aquí en Madrid y estamos entusiasmados. Queremos dar lo mejor de nosotros", subrayó el internacional italiano, señalado en el gol del empate del Espanyol.

Raspadori expresó sentirse muy feliz y enormemente orgulloso de "poder vestir la camiseta rojiblanca", símbolo de "un club increíble, el más grande". "Es un sueño para mí, porque es un club increíble, el más grande. Incluso en Italia su imagen es realmente impactante. Estoy muy feliz. Es un orgullo enorme poder vestir la camiseta rojiblanca", afirmó Raspadori, quien se atrevió a intentar proferir sus primera palabras en español.

Raspadori, con la camiseta del Atlético / @Atleti

El delantero de 25 años, quien firmó contrato por cinco temporadas con los colchoneros el 11 de agosto procedente del Nápoles, tuvo el pasado domingo la oportunidad de disputar sus primeros 23 minutos en LaLiga, ante el Espanyol.