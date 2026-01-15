Raspadori ya es del Atalanta: venta sin pérdidas para el Atlético

El Atlético de Madrid y el Atalanta han confirmado este jueves el traspaso de Giacomo Raspadori al conjunto italiano, apenas seis meses después de que el delantero recalara en el club rojiblanco procedente del Nápoles.

El atacante italiano, de 25 años y que vestirá el dorsal 18 en su nueva etapa, aterrizó en Bérgamo en la noche del martes, por lo que su anuncio oficial era cuestión de horas. Allí pasó el reconocimiento médico el miércoles y este jueves rubricó su contrato con el Atalanta.

La llegada de Raspadori a la ‘Dea’ se produjo tras varios días de conversaciones fallidas con la Roma. El internacional italiano optó finalmente por un equipo con presencia en la Champions League, con el objetivo de reforzar sus opciones de entrar en la convocatoria de Italia si la ‘Azzurra’ logra clasificarse para el Mundial de 2026. Raspadori suma 45 internacionalidades con Italia y 11 goles con la selección.

“Desde nuestro club le deseamos mucha suerte en todos sus futuros proyectos profesionales y personales”, comunicó el Atlético de Madrid a través de sus redes soiales.

El club rojiblanco había incorporado a Raspadori hace seis meses por una cifra de unos 22 millones de euros, la misma cantidad que ahora percibe por su salida.

Esta temporada, su protagonismo en el Atlético fue limitado debido a la alta competencia en ataque con Alexander Sorloth, Julián Álvarez o Antoine Griezmann. Solo fue titular en cuatro partidos, en los que dejó buenas sensaciones, con goles ante el Eintracht de Frankfurt y el Atlético Baleares. En total disputó 15 de los 27 encuentros a las órdenes de Diego Simeone.

“Cuando pensamos en él, pensamos en un jugador que, seguramente, con el correr de los partidos y el tiempo, se empezará a ver para aquellos que no lo conocían a un jugador interesante de segunda punta, puede jugar en banda, de interno...”, explicó Simeone el pasado mes de septiembre.

“Un jugador que tiene muy buen juego asociativo, trabajador, con muy buen golpeo de pelota, ya sea con la pierna derecha o izquierda”, añadió.

Por su parte, el Atalanta confirmó la operación en un comunicado: “Giacomo Raspadori es el séptimo fichaje definitivo del Atalanta BC para la temporada 2025/26. El club ‘nerazzurro’ adquirió sus derechos permanentes del Atlético de Madrid”.

Ese mismo jueves, el técnico del conjunto de Bérgamo, Raffaele Palladino, dio por cerrada su incorporación.

“Es un gran futbolista que ha completado la línea ofensiva y eleva el nivel de la plantilla. Siempre me ha gustado mucho y el club, que es muy ambicioso, ha conseguido traerlo a Bérgamo”, afirmó en rueda de prensa.