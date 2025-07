Raspadori, en la agenda del Atlético

El Atlético de Madrid busca los últimos refuerzos para apuntalar la plantilla. El centro del campo y la delantera son las notas pendientes para tratar de elevar el nivel de la plantilla y principalmente aumentar el fondo de armario. El último nombre en sonar para las posiciones de arriba es el del delantero italiano Giacomo Raspadori, que completaría el mejor ataque colchonero de los últimos tiempos.

Hasta el momento, el mercado colchonero está siendo de matrícula de honor. Ha incorporado a jugadores talentosos con mucho hambre competitivo y se ha deshecho de fichas importantes como las de Rodrigo de Paul o Saúl Ñíguez. Diego Pablo Simeone tiene una plantilla más que suficiente para ser uno de los equipos a estar en la pelea por todos los títulos, pero el área deportiva atlética no se da por satisfecha y quiere rematar el equipo.

Raspadori y Vlahovic, posibilidades para el ataque

El director general de fútbol, Carlos Bucero, está en busca de un ariete que complemente a Sorloth y Julián Álvarez. El primer nombre que apareció en la órbita rojiblanca fue el de Dusan Vlahovic. El delantero serbio, que actualmente milita en la Juventus, lleva varios mercados consecutivos sonando para salir de la entidad bianconera pero nunca termina de darse. Pues bien, en Italia colocaron al Atlético en la subasta por el balcánico. Una 'pelea' en la que hay muchos otros interesados, como el Milan, y donde la Juventus está pidiendo una cantidad cercana a los 40 millones de euros. La temporada 2024-25 marcó 10 goles en 29 partidos disputados en la Serie A.

El último nombre que se ha conocido es el de Giacomo Raspadori. Según Diario AS, es un jugador que el club tiene en consideración desde hace bastante tiempo. No obstante, el jugador boloñés tiene contrato con la entidad presidida por Aurelio de Laurentiis hasta junio de 2028. El Napolés estaría dispuesto a negociar su salida solo si reciben una oferta de 30 millones de euros más 5 millones de euros de bonus. Sin embargo, la misma información cuenta que el Atlético no está dispuesto a alcanzar dicha cantidad en este momento y solo podría llegar a acercarse hasta los 25 millones de euros de parte fija más 5 millones de euros de bonus. Además, añade que de momento solo ha habido sondeos por Raspadori, un habitual con la selección italiana que la última temporada solo marcó 6 goles.

Enzo Millot, opción preferencial

Por encima de todas las opciones, el objetivo número uno en las oficinas de la Ciudad Deportiva es el francés Enzo Millot. El mediapunta del Stuttgart está encima de la mesa desde hace varias semanas y se valora muy positivamente su polivalencia y capacidad para ocupar distintas posiciones del terreno de campo: mediocentro, mediocentro ofensivo y banda derecha. Todo apunta a que será el próximo en llegar y lo hará tras previo pago de su cláusula de 23 millones de euros. Un jugador de 23 años con todo por hacer en su carrera y que ha firmado 12 goles y 8 asistencias esta última temporada.