Rajadón de Simeone contra la UEFA por el penalti de Julián

Diego Pablo Simeone no da la Liga por perdida. Ni un nuevo resbalón del Atlético de Madrid, esta vez frente al Espanyol en Cornellà (1-1), da por vencido al entrenador argentino, que todavía vislumbra un resquicio de optimismo, a pesar de estar a seis puntos del líder Barcelona con un encuentro por diputar todavía de los culés este domingo frente al Girona.

Aún hay opciones

El técnico de los colchoneros reconoció que el campeonato se resolverá en los últimos cinco partidos y que, a día de hoy, no están descartados de la lucha. "Siempre digo que la Liga se define en las últimas cinco jornadas y los equipos que estén más cerca pelearán por el título. Quieren saber quién peleará en la sexta jornada, pero hasta el final no se sabrá", espetó el míster rojiblanco en la sala de prensa del RCDE Stadium.

El Cholo acabó satisfecho de sus jugadores pese al 1-1, aunque admitió que el empate acabó siendo el resultado más justo. "El primer tiempo lo competimos bastante bien, lo controlamos defensivamente y las pocas opciones de gol fueron nuestras. El gol, la de Conor... Hasta el minuto 15 del segundo tiempo creo que logramos controlarlo. Cuando pudimos hacer más daño, con el 1-0, no lo hicimos y apareció el penalti que vieron todos y nos generó una dificultad añadida con el rival que se entusiasmó. Fue un partido plano donde el empate fue lo más justo", analizó. Simeone argumentó que el encuentro se les acabó escapando por "situaciones concretas" y que les faltó "tranquilidad" en algunas fases del juego.

Otra vez el penalti de Julián

El preparador argentino no olvida la tanda de penaltis que decidió el derbi de Champions. El resbalón de Julián Álvarez todavía colea en el vestuario rojiblanco y Simeone volvió a recordar la controvertida decisión que les apeó de la máxima competición continental. "En la Champions no lo hicimos mal, hicimos una buena Champions, ganamos en casa y luego la decisión del árbitro y de la UEFA hizo que quedáramos eliminados con el supuesto doble toque de Julián. No lo considero un palo. El partido ante el Barcelona, que es un gran equipo, lo controlamos hasta el minuto 70".