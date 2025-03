Rajadón de Cerezo en la previa del Barça

Enrique Cerezo no rehuye un micrófono. El presidente del Atlético de Madrid facilita el trabajo a la prensa. Su cercanía le impide tener un no como respuesta. El empresario, asimismo, es de los que deja titulares. Habla como piensa. Sin filtros. Sin morderse la lengua. Es por eso que en su primera declaración pública tras el penalti de Julián Álvarez y su doble (o no) toque no tuvo problemas en expresar todo lo que ha ido madurando durante estas últimas horas.

En unas declaraciones recogidas por 'Telemundo', Cerezo no tuvo reparos en cargar duramente contra el videoarbitraje, una herramienta que se suponía traería concordia al fútbol. El mandatario rojiblanco se reafirmó en su pensamiento sobre el VAR, del que calificó como "poco seguro y conflictivo". "No me gusta el VAR, pero no es que lo diga ahora, o he dicho siempre. No critico al VAR por el error del otro día. Es una herramienta conflictiva, que no es segura. Todos creemos que se trajo el VAR para que el fútbol fuera más justo y yo creo que se ha traído para que sea más injusto, de más problemas y haya más críticas hacia el árbitro", argumentó el colchonero.

Julián Álvares y su inoportuno resbalón en la tanda de penaltis entre Atlético y Real Madrid / AP

Privados de la Champions

Pero no finalizó ahí su reflexión y recordó el penalti de la 'Araña' y la posterior revisión desde la sala que todo lo ve. Ese resbalón inoportuno que privó al Atlético de Madrid de pelear por los cuartos de final de la Champions League: "Hasta el miércoles por la tarde, el Atleti estaba listo para conquistar las tres competiciones: Champions, Copa del Rey y Liga. Por la noche, un inconveniente con una herramienta terrorífica, que no vale para nada más que para perjudicar equipos y que se llama VAR, nos truncó una de las máximas ilusiones que era continuar en la Champions".

Centrados en Liga y Copa

Enrique Cerezo, no obstante, quiso pasar página. No le queda otra. Vivos y coleando en Liga y Copa del Rey, el Atlético encara este final de temporada con el objetivo del doblete, una palabra que recuerda tiempos pretéritos en el estadio Vicente Calderón. "El problema de todo esto es que por mucho que hables o discutas, el resultado está y es inamovible. Hay que seguir. Nos queda el partido ante el Barça en Liga, fundamental para nosotros. Dentro de dos semanas nos queda el segundo partido de vuelta de Copa ante el Barcelona a ver si llegamos a la final", espetó el máximo directivo de los atléticos, que arengó a las tropas rojiblancas y tiró de orgullo de equipo: "Tenemos una plantilla fantástica. Lo del miércoles ya no lo tenemos que pensar. Lo haremos sólo para las acciones legales que tengamos que tomar".