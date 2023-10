La rajada de Griezmann sobre el arbitraje a pesar de la victoria

"Hay que poner reglas de si es mano es penalti y sino no. No la interpretación del árbitro", afirmó tras el partido contra la Real Sociedad "Hoy ha interpretado a nuestro favor. Vendrá otras veces que será diferente y así va a ser siempre", explicó en los micrófonos de 'Dazn'.

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, abogó este domingo, tras el triunfo contra la Real Sociedad (2-1), que "hay que poner una regla bien clara" sobre qué manos son penalti y que no se defina la pena máxima por la "interpretación del árbitro", que este domingo ha sido "a favor" del equipo rojiblanco.

"Hay veces que el árbitro lo tiene claro y otras no. Hay que poner una regla y que sea bien clara la regla y no la interpretación del árbitro, porque igual el árbitro ha dormido mal y no tiene ganas de interpretar bien o mal", continuó el atacante, que destacó la importancia de Koke Resurrección en el rendimiento del Atlético de Madrid.

"Cuando juega Koke, el equipo lo nota. Le necesitamos a ese nivel. Todavía le falta un puntito para que esté al cien por cien, pero tener a nuestro capitán en el campo. Necesitamos de esos pases al espacio, porque los tiene. Por eso está para romper el récord de asistencias aquí en el Atleti y que siga así", apuntó.

Ahora llega el parón de selecciones. "Es muy bueno, porque tenemos muchas lesiones. Así van pasando los días, semanas y vamos recuperando jugadores. Ahora, los que están aquí a trabajar bien, descansar bien y los que vayan con la selección igual. A la vuelta tenemos partido en Vigo y que no nos pase como en Valencia", expuso.