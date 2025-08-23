Rafa Mir le saca los colores a Simeone

14 de mayo de 2023, jornada 34. Mucho había llovido desde el último cara a cara entre Atlético de Madrid y Elche en LaLiga EA Sports. Tanto, que ninguno de los entonces titulares estaba en la plantilla o iba a jugar de inicio. Griezmann o Koke, los únicos supervivientes, esperarían su turno desde el banquillo. Cambiarían muchas cosas en dos años, pero el cuadro rojiblanco continuaría cometiendo los mismos errores. Aquellos que le privarían de competir por títulos, pese a gozar de equipos cada vez más competitivos. Y es que la respuesta de Rafa Mir al tanto inicial de Sorloth le birló dos puntos al Atlético de Madrid, que suma un punto de seis posibles y se complica la vida tras solo dos jornadas disputadas (1-1).

Alexander Sorloth y Pablo Barrios fueron las novedades en un once prácticamente idéntico al presentado en Cornellà-El Prat. El noruego, que en la derrota inaugural ante el Espanyol saltó al césped en el tramo final por Julián Álvarez, tenía cara de pocos amigos cada vez que la cámara le enfocaba cuando aún estaba en el banquillo. Y, ante la lesión de Álex Baena, sería el escogido por el Cholo para formar dupla con la 'Araña' en la visita del Elche.

Dos días después de la presentación del equipo a la afición, el Metropolitano se vestía de gala para albergar el debut liguero de sus chicos ante un Elche que contra el Real Betis dejó claro que iba a dar mucha guerra. Y, a pesar del inesperado desliz del pasado domingo, la ilusión de la hichada rojiblanca era total. Se desató con el tanto de Sorloth y se esfumó mucho antes de lo previsto. Alcanzado el primer cuatro de hora de partido para ser exactos.

Mensaje de Sorloth al Cholo

Y es que el choque no pudo arrancar mejor para los intereses del Atlético. Sorloth demostró a Diego Pablo Simeone que merece estar en el once inicial. Minuto ocho. Hancko fue ganando metros con su conducción y filtró un balón picado al nórdico, que tiraba el desmarque a la espalda de la zaga ilicitana y ganó por pura potencia a John Donald. Salió Dituro a achicarle espacios, pero definió como el 'killer' que es.

Atlético de Madrid - Elche. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La respuesta de los de Eder Sarabia fue, sin embargo, impecable. Rafa Mir se aventuró con disparo sin ángulo y Dituro mantuvo a los suyos a flote tras negarle un mano a mano al '9' escandinavo. Y saltó la sorpresa en el Metropolitano: Rafa Mir firmó el primer tanto de su carrera al Atlético tras ocho enfrentamientos.

En una contra de libro, el Elche hirió a una zaga atlética desordenada. Álvaro Rodríguez bajó el esférico en carrera y se la cedió al murciano que, en dos toques, batió a Oblak. Error fatal de los centrales, que perdieron sus respectivas marcas. Del posible 2-0 con aquella acción que salvó Dituro ante Sorloth al empate a uno.

Dos tropiezos prematuros

El mazazo fue tal, que al Atlético tardó en volver a la tierra. El disparo cruzado directo a la base del palo de Giuliano, la - única - oportunidad más clara de los locales. Eso sí, de ser gol, hubiese sido anulado por fuera de juego del argentino. Iban faltos de ideas en ataque los colchoneros, limitándose a enviar centros al área buscando la testa de Sorloth. Pero cuando el noruego fue incluido en el triple cambio que ejecutó Simeone - también Griezmann y Raspadori -, el Atlético se quedó sin referencia fija en arriba. Sí que mantuvo a Julián, que fue cambiado en Cornellà-El Prat, trasladándole su total confianza.

Hancko se lamenta ante Dituro / Mariscal

Pero no logró resquebrajar a un Elche bien plantado, compitiendo a un gran nivel y que iba a celebrar su segundo punto en su regreso a la máxima categoría del fútbol español como un triunfo. Sarabia también agitó el avispero y dio entrada, entre otros, a André Silva. Gallagher quiso sorprender a un Dituro fuera de su portería desde el centro del campo e, incluso, Marcos Llorente falló un gol cantado en el tramo final. Creyendo que Sorloth aún estaba sobre el césped, insistió en los centros laterales. Pero no encontraron rematador. No se fue de vacío el Atlético... que tropezó con la misma piedra.