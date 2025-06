Recado de Simeone al Barça: "Griezmann se arrepintió a los cuatro meses"

El Atlético de Madrid se encuentra en California, donde el domingo debutará en el Mundial de Clubes frente al Paris Saint-Germain (21.00 horas). Sin fichajes concretados, a excepción de Clément Lenglet, en la ventana extraordinaria abierta para el torneo organizado por la FIFA, Diego Pablo Simeone trabaja con el mismo grupo de la temporada pasada para el estreno en la competición frente al campeón de Europa liderado por Luis Enrique Martínez.

Antes de viajar a Estados Unidos, en una entrevista concedida a 'DAZN', el entrenador argentino repasó su larga trayectoria de más de una década al frente del Atlético de Madrid y algunos de los momentos dulces y amargos que le han tocado vivir en el banquillo del Vicente Calderón y del Metropolitano.

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, a su llegada a Los Ángeles / ATLÉTICO DE MADRID

El escudo no se toca

Hubo mucha controversia con el rediseño del escudo del Atleti, hasta tal punto que la presión popular de la afición obligó a la directiva a recoger cable y recuperar el antiguo emblema. Simeone está de acuerdo con esa rectificación y admite que los símbolos no deben tocarse: "Lo mejor que hizo el club fue acercarse a la gente, el escudo es innegociable para muchos".

Griezmann se equivocó

La marcha de Antoine Griezmann en el año 2019 fue un golpe duro de digerir, para la afición y el cuerpo técnico de los colchoneros. El Cholo recuerda ese momento, así como su posterior regreso, cuando la hinchada rojiblanca recibió de uñas al que había sido su emblema. "Griezmann es un crack como persona, una leyenda del club absoluta. A los tres o cuatro meses ya se había dado cuenta de que se había equivocado. Se lo hicieron sentir. No fue fácil para él. Pero con trabajo y goles, como les digo siempre, los goles curan todo, logró reconciliarse. La gente es noble, quiere ganar y él es un crack".

Griezmann renueva hasta 2027 / X

Giuliano, sin favores

Simeone desmiente cualquier trato diferencial con su hijo. Giuliano se ha ganado a pulso ser titular en su Atlético, por su compromiso y trabajo diario. "Nunca me imaginé el presente que tiene. Es todo mérito de él, por cómo trabaja, por su compromiso. Desde que entra en el vestuario, lo trato como a cualquier jugador. Y tiene algo que no se entrena: alma, corazón y ganas de mejorar".

Construyendo un legado

"Yo le digo continuamente a los futbolistas que esto no va solo de ganar una liga. Estamos dejando un legado. Queremos más. Ya no alcanza con ser terceros. Mucho trabajo, mucha gente que ha dado el corazón, compañeros míos que hoy ya no están, como el profe Ortega, el Mono Burgos… Por ellos hay que dejar un legado para los que vendrán", apostilló el míster argentino.