Pubill se pronuncia sobre su ‘no penalti’ frente al Barça: "No se puede pitar nunca"

Marc Pubill sólo piensa en la Copa. El Atlético de Madrid sacó adelante una exigente y polémica eliminatoria para eliminar a un Barça que lo dio todo y más y clasificar para las semifinales de la Champions League. Ahora, para completar una semana de ensueño, buscará levantar el trofeo de la Copa del Rey este sábado en La Cartuja ante la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo.

El polivalente defensor egarense atendió a los medios de comunicación en la previa de la final de la competición del KO y, al ser preguntado sobre el penalti no señalado en la ida tras detener con la mano para plantar un balón que recibió de Musso, optó por restarle importancia.

"Yo creo que la versión ya la dio la UEFA, que no hace falta. Está claro cuál es mi opinión. Que no, no se puede pitar nunca. Así que no tengo nada más que decir".

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La acción de Musso con Pubill / Movistar

Lejos de alimentar la polémica, el jugador prefirió poner el foco en el rendimiento del equipo y en la conexión con la afición rojiblanca: "Como he dicho antes, el partido del otro día fue mágico delante de nuestra gente y en cuanto pitó el árbitro, dejamos de pensar en todo. Y solo pensamos en el sábado. Y así es".