Problemas para Simeone: ¡Dos bajas sensibles ante el Barça!

Al Atlético de Madrid le llovieron las malas noticias en el Bernabéu. El cuadro rojiblanco dejó escapar un derbi que se le había puesto muy de cara -al menos para puntuar- en hasta dos ocasiones, pero el resultado no fue el único peaje que pagó Diego Simeone en la vigesimonovena jornada de Liga.

El partido de este domingo frente al Real Madrid dejó una serie de contratiempos que el técnico argentino deberá solucionar de cara al próximo partido frente al FC Barcelona, después del parón internacional. Si bien el cambio de Robin Le Normand al descanso se produjo únicamente por una indisposición, otros dos futbolistas causarán baja en la trigésima jornada del campeonato doméstico.

Una de las ausencias será la de Johnny Cardoso, que vio la quinta cartulina amarilla de la temporada. El mediocentro estadounidense, que llevaba apercibido desde el pasado 15 de febrero ante el Rayo Vallecano, fue amonestado en el minuto 27 por una falta sobre Vinicius.

Johnny Cardoso vio la amarilla por una falta sobre Vinicius / Europa Press

Puzzle en el centro del campo

Será una baja sensible para Simeone en un centro del campo cojo desde la lesión de Pablo Barrios, que tuvo que retirarse de un entrenamiento el pasado 12 de marzo y que todavía no ha podido regresar a la convocatoria, como también es baja el joven ex del Elche Rodrigo Mendoza.

Una de las soluciones en la medular colchonera hubiese sido la colocación de Marcos Llorente en el doble pivote junto a Koke, pero el polivalente futbolista rojiblanco tampoco podrá estar presente en el Metropolitano frente al FC Barcelona por el mismo motivo que Johnny Cardoso.

Marcos Llorente vio la quinta amarilla del curso por un agarrón sobre Mbappé en el derbi / Europa Press

El internacional español, precisamente apercibido desde ese mismo 15 de febrero, también vio la quinta cartulina amarilla del curso frente al Real Madrid, esta vez en el minuto 68 de partido y tras un agarrón sobre Mbappé con el que cortó un claro contragolpe del cuadro madridista. Quien se libró, en cambio, fue Koke, que se mantiene con cuatro cartulinas en lo que llevamos de temporada.

Las alternativas en la medular

De este modo, Diego Simeone sufre otros dos contratiempos que le obligarán a tirar de imaginación el próximo sábado 4 de abril. Una de las alternativas podría pasar por retrasar la posición de Álex Baena, mientras que el mexicano Obed Vargas se perfila como la segunda opción más natural en la medular, pese a que su juventud podría pasarle factura en un partido de altos vuelos frente al actual líder de LaLiga.

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En clave rojiblanca, teniendo en cuenta que sus opciones ligueras se han ido evaporando con el paso de las jornadas y que su foco se centra en la Liga de Campeones, tanto Marcos Llorente como Johnny Cardoso llegarán descansados a la ida de los cuartos de final de la Champions también contra el Barça, prevista para cuatro días después del partido liguero y donde probablemente no lleguen a tiempo ni Pablo Barrios ni Rodrigo Mendoza.