Problema a la vista con Julián Álvarez

Lo que el pasado verano se percibió como una inversión desmesurada puede convertirse en un movimiento estratégico a largo plazo. El Atlético de Madrid desembolsó una cifra que rondaba los 80 millones en agosto para incorporar a Julián Álvarez.

El argentino era eterno suplente en el Manchester City a la sombra del noruego Erling Braut Haaland y Pep Guardiola dio el visto bueno a la operación. El catalán siguió su máxima y antes de ver a la 'Araña' a disgusto en el vestuario prefirió darle puerta, en un movimiento que, a toro pasado, no parece el más acertado.

Julián Álvares y su inoportuno resbalón en la tanda de penaltis entre Atlético y Real Madrid / AP

La temporada de Julián ha ido 'in crescendo'. De menos a más. De la irregularidad en los primeros meses de competición a ser letal cuando las castañas están ya en el fuego. Protagonista de la eliminatoria frente al Real Madrid, tanto para lo bueno como para lo malo: su gol en el Bernabéu fue tan antológico como su inoportuno resbalón en la tanda de penaltis del ya famoso doble toque de balón. El argentino se marchó de la Champions con siete goles y una asistencia en diez partidos. Números fiables para un delantero referente.

Lo viste de 'red'

Las cifras del internacional con la Albiceleste no han pasado inadvertidas y varios clubes de Europa se han interesado por su fichaje, especialmente en la Premier League donde se atan los canes con longanizas. El último club, no obstante, en mover ficha ha sido el Liverpool, tal y como relata el periodista británico Sam McGuire. Según dicha información, los 'reds' tienen al argentino entre ceja y ceja y estarían dispuestos a realizar un pago de más de 100 millones de euros por contratarle (su cláusula es de 150). Las más que probables salidas de Darwin Núñez y Diogo Jota de Anfield, unida a la posible no renovación de Mo Salah, abrirían un hueco en la delantera 'red', que se lanzarían sin escrúpulos a por la 'Araña'.

De hecho, el mismo McGuire reporta que los movimientos ya han empezado y una delegación del club del Merseyside, encabezada por el director deportivo Richard Hughes, se desplazó recientemente a Madrid para reunirse con el entorno cercano del futbolista para sondear su posible llegada al populoso barrio obrero de Anfield.

No es el único

Julián Álvarez no es el único bombazo que pretende el Liverpool de cara al próximo verano. El más que probable ganador de la Premier League de esta temporada quiere dar un salto cualitativo en Europa, donde cayó eliminado a manos del PSG en octavos, y tiene a Alexander Isak y Benjamin Sesko entre sus objetivos prioritarios. En el caso del sueco, su precio podría oscilar entre los 100 o 150 millones de libras, dependiendo de si el Newcastle se clasifica para la próxima edición de la Champions. Ahora mismo las urracas son sextas y pugnan con Chelsea, City, Brighton y Aston Villa por esa cuarta y quinta plaza de la Premier League.