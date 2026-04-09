'Problema central' para el Atlético y Simeone

La suerte no acompañó al FC Barcelona en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Pese a intentarlo por todos los medios y explorar todas las variantes posibles, el conjunto dirigido por Hansi Flick no logró obtener un resultado positivo ante la visita del Atlético de Madrid al Spotify Camp Nou. Ahora, se verá obligado a protagonizar una remontada espectacular en el encuentro de vuelta si quiere seguir con vida en la competición.

El conjunto colchonero asaltó el Spotify Camp Nou (0-2) con una actuación de máxima eficacia y resistencia. El partido quedó marcado por la expulsión de Cubarsí al filo del descanso, acción que derivó en el gol de falta de Julián Álvarez, antes de que Sorloth sentenciara en la segunda mitad. Tampoco las decisiones arbitrales cayeron a favor de los azulgranas con una acción de Pubill muy polémica que podría haber derivado en pena máxima para el Barça.

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Pese al dominio y las ocasiones del FC Barcelona, el equipo de Diego Simeone impuso su plan a través del bloque bajo, la solidez defensiva y la pegada en momentos clave. El 0-2 deja la eliminatoria muy encarrilada para los rojiblancos, aunque no exenta de problemas de cara a la vuelta en el Metropolitano. Ahí es donde aparece el gran quebradero de cabeza del Atlético: su defensa.

El conjunto colchonero llegará al partido decisivo con una situación límite en el eje de la zaga. El primer contratiempo se produjo en la ida, cuando Dávid Hancko tuvo que retirarse lesionado a la media hora tras un mal apoyo, generando seria preocupación en el cuerpo técnico.

Kovács tuvo una actuación muy polémica en el Barça-Atlético de Madrid de la Champions League / Siu Wu / EFE

Su sustituto, Marc Pubill, agravó el panorama. El jugador catalán vio tarjeta amarilla durante el encuentro y, al estar apercibido, queda automáticamente sancionado para la vuelta. A estos problemas se suma el caso de José María Giménez, que no participó en la ida por lesión y cuya presencia en el partido de vuelta está en el aire. El uruguayo llegará, en el mejor de los casos, muy justo físicamente y sin ritmo competitivo, una incógnita total para un partido de máxima exigencia.

Con este panorama, Diego Simeone se queda prácticamente sin margen de maniobra en el centro de la defensa. A día de hoy, solo Robin Le Normand y Clément Lenglet aparecen como centrales sanos y disponibles al cien por cien para afrontar la vuelta.

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Una situación límite que contrasta con la imagen de solidez mostrada en la ida y que puede condicionar por completo el planteamiento del técnico argentino. Porque el Atlético tiene la eliminatoria de cara… pero afronta el partido más importante sin apenas centrales.