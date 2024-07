El presidente de la Real desvela las cifras del fichaje de Le Normand por el Atlético

La Real Sociedad peleó hasta el final para retener a Robin Le Normand. La esperanza, en el cuadro 'txuri-urdin', se mantuvo hasta la semana pasada. Incluso sabiendo que lo tenía hecho con el Atlético de Madrid. Así lo ha reconocido el presidente del club, Jokin Aperribay, en la presentación de Javi Vega, en la que ha dado todos los detalles de la salida del defensa francés nacionalizado español.

Aperribay tampoco ha tenido problemas para desvelar las cifras de la operación. "En cuanto a las cifras, 34 millones y medio más cinco de variables es el contrato de traspaso de Robin le Normand", explicó el dirigente del equipo donostiarra. Por lo tanto, Robin Le Normand le puede llegar a costar al Atlético de Madrid casi 40 'kilos'.

PIDIÓ SALIR TRES VECES

Hasta tres veces, Le Normand le pidió a Aperribay salir de la Real Sociedad. Por eso, el presidente accedió a dejarlo salir, aunque fuese una de las piedras angulares del proyecto de Imanol Alguacil. “He estado hoy con Robin aquí en Anoeta, ha venido a despedirse. Hemos estado repasando sus vivencias en la Real, la forma en la que vino, cómo subió y sus ocho años”, apuntó.

Robin Le Normand, disputando un balón con Kylian Mbappé en Champions / EFE

Pese a todo, la Real no quería que saliese del club. “Hace no mucho teníamos la esperanza de que se quedase. Los jugadores escogen donde van. Nos hubiese encantado no negociar por su salida, pero pensamos que escuchar a los jugadores nos hace más fuertes. Nosotros no nos planteábamos el traspaso de Robin, pero su entorno en abril nos dice que tenía posibilidad de irse", empezó explicando.

LA REAL NO QUERÍA SU SALIDA

"En mayo hablamos con él de esa posibilidad, el traspaso estaba cerrado desde hace dos sábados y la última conversación fue justo antes de eso. Si nos llega a decir que se quiere quedar, no hubiésemos cerrado el acuerdo con el Atlético de Madrid. Su rendimiento y actitud ha sido muy positiva en todo este tiempo”, destacó del futbolista.

“De la misma manera que escogió hace ocho años venir aquí, a 1.000 kilómetros, ahora su entorno nos planteó esta salida. Cuando el entorno de Robin nos dijo que le gustaría aceptar una oferta del Atlético, lo empezamos a cerrar. Ahí es cuando hablamos para concretarlo. La conversación es del sábado a las 10:30 de la mañana. Ahí concretamos la forma y las cantidades", acabó de detallar Aperribay.

El francés Robin Le Normand, durante un partido de esta temporada con la Real Sociedad. / Europa Press

Robin Le Normand es el primer fichaje para un 'nuevo' Atlético de Madrid que necesita varias piezas para asegurar un buen nivel en el curso 2024-25. De hecho, los colchoneros trabajan ahora en fichar a Mikel Merino, también futbolista 'txuri-urdin', y también buscan a un delantero centro tras el 'no' de Artem Dovbyk y las salidas de Memphis Depay y Álvaro Morata.

Por su parte, el defensa de 27 años formalizará en los próximos días su contrato, cuando regrese de las vacaciones que está disfrutando tras proclamarse campeón de la Eurocopa con la selección española el pasado 14 de julio, tal como anunció el Atlético de Madrid el pasado sábado.