Preocupación en el Atleti por la rodilla de Le Normand

Se encuienden las alarmas en el Atlético de Madrid por el estado físico de Robin Le Normand. El defensa tuvo que ser sustituido en el partido de este martes de la UEFA Champions League ante el Unión Saint Gilloise en el minuto 25 por un golpe con el argelino Zorgane, y las primeras exploraciones no atisban muy buenas noticias.

Según informó en un comunicado médico rápido el club colchonero, el internacional español sufre un traumatismo indirecto con hiperextensión en la rodilla izquierda y "será valorado por los servicios médicos del club en las próximas horas".

En el partido, el central fue sustituido por el uruguayo José María Giménez.