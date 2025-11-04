Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Preocupación en el Atleti por la rodilla de Le Normand

El defensa colchonero fue sustituido en el minuto 25 por un choque con Zorgane

El defensa del Atlético de Madrid, Robin Le Normand, abandona el terreno de juego tras caer lesionado durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan hoy martes Atlético de Madrid y Union Saint-Gilloise en el estadio Metropolitano, en Madrid

Jordi Delgado

Se encuienden las alarmas en el Atlético de Madrid por el estado físico de Robin Le Normand. El defensa tuvo que ser sustituido en el partido de este martes de la UEFA Champions League ante el Unión Saint Gilloise en el minuto 25 por un golpe con el argelino Zorgane, y las primeras exploraciones no atisban muy buenas noticias.

Según informó en un comunicado médico rápido el club colchonero, el internacional español sufre un traumatismo indirecto con hiperextensión en la rodilla izquierda y "será valorado por los servicios médicos del club en las próximas horas".

En el partido, el central fue sustituido por el uruguayo José María Giménez.

