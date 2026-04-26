Preocupa Julián Álvarez: la estrella del Atlético, entre algodones

La lesión de Pablo Barrios tiene el corazón encogido a la parroquia colchonera. El centrocampista madrileño, atormentado por los problemas físicos, sufrió otro revés ante el Athletic Club al retirarse del césped con claros signos de dolor. Así que mejor no pensar demasiado en lo que supondría que Julián Álvarez también se cayera, o llegara limitado, al partido que puede marcar la temporada entera del Atlético de Madrid: la ida de las semifinales de la Champions League frente al Arsenal.

El Metropolitano acogerá este miércoles, a las 21.00 horas, un partido crucial para las aspiraciones del equipo en Europa, especialmente tras decepcionar en Liga y dejar escapar títulos como la Supercopa de España o la Copa del Rey. Y puede que Julián Álvarez no esté listo para la fiesta.

Julián Álvarez, en la final de la Copa del Rey en La Cartuja ante la Real Sociedad / AFP7 vía Europa Press

En el Cerro del Espino trabajan con la vista puesta en el cuadro 'gunner', que también pagó un alto peaje en su victoria contra el Newcastle: Kai Havertz y Eberechi Eze se retiraron tocados de un encuentro que no pudieron completar.

David Hancko, Ademola Lookman y Josema Giménez apuran sus opciones para llegar al encuentro, pero el nombre que más preocupa, incluso más que el de Barrios, es el del delantero argentino.

Cambio de planes en el Metropolitano

Julián Álvarez arrastra molestias musculares y Simeone no quiso arriesgar absolutamente nada en el duelo liguero contra el Athletic. El ex del City no jugó ni un segundo, pero tampoco participó con los suplentes en el calentamiento inicial, ni en el descanso, ni se movió por la banda por si debía entrar en algún momento. Esa posibilidad no existía en la cabeza del Cholo después de conocer que el jugador aún sentía molestias.

Julián, tras la victoria del Atlético ante el Athletic Club / EUP

El plan inicial era otro: darle algunos minutos para evitar que su último partido fuera la final de la Copa del Rey, donde forzó su físico, prórroga incluida. Si llega al duelo de ida contra el Arsenal, lo hará tras diez días sin competir.

Por ahora, justa preocupación en tierras colchoneras, que confían en poder contar con su mejor jugador al cien por cien. O, por lo menos, al 99. Si hay algún partido por el que vale la pena apretar los dientes y darlo todo, es este. Eso sí, Simeone debe mirar al Arsenal y, de reojo, a su enfermería.