La prensa madrileña frena las quejas arbitrales: "Lo del doble toque de Julián fue un escándalo, pero este año el Atleti..."

Que el Atlético de Madrid volvió a quedar a las puertas de una final de la Champions, es una realidad. El conjunto rojiblanco volvió a tropezar cuando empezaba a soñar en grande. Los del 'Cholo' Simeone no pudieron frente al Arsenal de Mikel Arteta en el Emirates Stadium, en un partido gris, sin apenas remates a puerta y con un planteamiento que dejó mucho que desear.

El Arsenal fue superior en muchos tramos del partido, pese a que el resultado fue justo: 1-0, defendiendo bien atrás y robándole el esférico a los colchoneros. En Madrid, no se habla de otra cosa que de las acciones polémicas que pudieron ayudar al Atlético de Madrid. Primero, del posible penalti a Griezmann, que pese a que el pisotón fue claro, la falta de Pubill a Gabriel resultó ser más que dudosa. También la acción de Giuliano, que cayó al área tras trastabillarse.

¿Mal partido o injusticia arbitral?

Para muchos, los del Cholo Simeone fueron perjudicados, aunque para otros, hace falta más autocrítica a la hora de avaluar el rendimiento del Atlético de Madrid. Los 230 millones de euros, quizá se quedan cortos para el rendimiento que se vió dentro del terreno de juego.

“No tiene nada que ver. Creo que lo de Julián Álvarez, el doble toque, fue un escándalo que ha obligado a cambiar la norma, porque ahora ya no se arbitra igual. Se demuestra que fue totalmente injusto”, decía Antonio Sanz en La Tribu, sobre la polémica arbitral del Arsenal-Atlético de Madrid. Los rojiblancos reclamaron dos penaltis.

El 'doble toque' de Julián Álvarez trajo mucha cola sobre la interpretación del reglamento. En esa jugada, el delantero argentino ejecuta una acción a balón parado (penalti o saque) y, tras golpear el balón, lo vuelve a tocar de manera casi inmediata antes de que intervenga otro jugador.

Esa jugada se percibió como determinante y, además, abrió un debate más amplio sobre cómo deben aplicarse este tipo de normas cuando el contacto es mínimo o involuntario. A raíz de casos así, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de unificar criterios arbitrales para evitar decisiones tan discutidas en partidos de máximo nivel.

“Lo de Giuliano Simeone, si pita penalti, no pasa nada”, afirman en Radio Marca. La realidad es que el Atlético de Madrid pudo reclamar las dos acciones polémicas, pero en el Emirates, apenas llegó a la portería de David Raya: dos remates en todo el encuentro.

“Tú has comparado este año con lo del año pasado. No tiene nada que ver, y el Atleti está para quejarse lo justo de los árbitros. Si vamos a enderezar la tertulia de hoy diciendo que el Atleti perdió por el árbitro… mal. Salió beneficiado contra el Barça y en la ida contra el Arsenal, aunque ayer fue perjudicado contra el Arsenal. No tiraron a puerta y estamos engañando a la opinión pública", insistía Sanz.

La acción del penalti polémico de Julián. / REUTERS

'Flashbacks' de la eliminatoria ante el Barça

"Si el rival del Atleti fuese otro, el Madrid por citar la última gran polémica europea, ya tendríamos la crónica más que hecha", aseguró Varela durante su editorial. También fue especialmente duro con el colegiado alemán. "Daniel Siebert, alemán y cagón a partes iguales", concluyó.

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En este sentido, también conviene recordar que en la eliminatoria de Champions frente al Barça el conjunto azulgrana salió claramente perjudicado por varias decisiones arbitrales controvertidas, con acciones polémicas en ambas áreas que condicionaron el desarrollo del cruce. Aquellos episodios sirven ahora como contrapunto al discurso actual, reforzando la idea de que las decisiones arbitrales tienden a equilibrarse a lo largo de la competición y que el Atlético de Madrid, más allá de las quejas puntuales, también ha sido beneficiado en momentos clave.