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Polémica y reacciones de la eliminación del Atlético de Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
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"No puedes ir con el Arsenal"
David Sánchez, en Radio Marca: "Si te gusta el fútbol ofensivo, no puedes ir con el Arsenal en la final de la Champions League. Para mí, el Atlético de Madrid fue ligeramente superior, pero pasó el que las enchufó".
El Rayo Vallecano, el único superviviente
Raúl Varela, en Radio Marca: "El quinto puesto ya depende del Rayo Vallecano. Tiene que pasar a la final de la Conference y que queden eliminados los equipos alemanes".
Callarán...
Raúl Varela, en Radio Marca: "El Atlético de Madrid no se quejará del arbitraje, pero el año pasado sí que lo hicieron con el doble toque de Julián Álvarez".
Camino libre para el Cholo Simeone
Roberto Gómez, en Radio Marca: "Gil Marín se va a reunir con el Cholo Simeone para decirle que puede seguir o no. Va a tener total libertad".
"El Atlético de Madrid ha competido"
Roberto Gómez, en Radio Marca: "Es una buena temporada del Atlético de Madrid, especialmente por cómo ha competido".
Muy cuestionado el Cholo Simeone
"Nunca vas a ganar con el antifútbol, algo que sí hizo contra el FC Barcelona. Se tiene que ir ya el Cholo Simeone", un oyente de Radio Marca.
Los árbitros, en tela de juicio
Raúl Varela, en Radio Marca: "El Atlético de Madrid se quedó a las puertas de meterse en la cuarta final de la Champions League. Es difícil de explicar el nivel de arbitraje que hay en todo el mundo. El penalti a Griezmann es clarísimo".
El Atlético de Madrid, eliminado
¡Buenos días! Empieza un nuevo directo de radios, en una jornada muy complicada para la afición colchonera tras caer ayer ante el Arsenal. Una nueva decepción para el conjunto del Cholo Simeone.
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