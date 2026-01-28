El plan de Mateu Alemany: Goretzka, Lookman, Igor Jesus...

Sobre el terreno de juego, el Atlético de Madrid se centra por completo en ganar y golear al Bodø/Glimt en la última jornada de la Fase Liga de la Champions League, con el objetivo de intentar la clasificación entre los ocho primeros y así evitar la ronda de ‘play-off’. Pero, más allá del césped, el club rojiblanco trabaja de valiente para reforzar al equipo que dirige el ‘Cholo’ Simeone.

La dirección deportiva del club madrileño, encabezada por Mateu Alemany, conoce a la perfección las necesidades actuales de la plantilla y lleva semanas moviéndose en el mercado en busca de jugadores capaces de elevar el nivel del equipo. Sin embargo, no resulta sencillo encontrar opciones de calidad a un precio asequible, o al menos que no resulten prohibitivas, en este mercado invernal.

Mateu Alemany, director de fútbol profesional del Atlético de Madrid / EFE

En ese sentido, de acuerdo con la información del diario 'Marca', la hoja de ruta de Mateu Alemany en este mercado ha dado un vuelco por completo. Aunque en un principio la dirección deportiva rojiblanca apostaba por Joao Gomes o Ederson, que eran los dos centrocampistas que más gustaban, el Atlético de Madrid habría fijado sus ojos en un perfil un poco más 'low cost'.

Las negociaciones por Joao Gomes y Ederson quedaron estancadas después de que Wolverhampton y Atalanta se mantuvieran firmes en cifras por debajo de 45 y poco más de 40 millones, respectivamente. Ante esta situación, el director deportivo del Atlético decidió activar de inmediato un plan alternativo que incluyó un viaje relámpago a Múnich para negociar la llegada de Leon Goretzka, que ahora parece el mejor colocado para reforzar la medular.

Leon Goretzka con la camiseta de la selección alemana / @leon_goretzka

El centrocampista alemán ha ido perdiendo protagonismo en los planes del Bayern de Múnich y su contrato con el club bávaro expira el próximo mes de junio. Aunque cuenta con una ficha elevada, cercana a los 17 millones de euros anuales, el reducido coste de su traspaso permitiría amortiguar el impacto salarial. De hecho, ese margen económico abriría la puerta a que el Atlético de Madrid concentre sus esfuerzos en la incorporación de un delantero de primer nivel.

La vía Kang-in Lee se da prácticamente por descartada tras la negativa tanto del PSG como de Luis Enrique. Ante este escenario, el Atlético explora nuevas alternativas en el mercado. Según informa Marca, la dirección deportiva maneja dos perfiles: un extremo, con Ademola Lookman como principal candidato, y un delantero, Igor Jesus.

Ninguna de las operaciones se presenta sencilla. La Atalanta ya frenó anteriores intentos por el internacional nigeriano y vuelve a mostrarse firme pese al deseo del jugador de cambiar de aires desde hace tiempo. Tampoco el Nottingham Forest facilita la salida de Igor Jesus, fichado el pasado verano procedente de Botafogo por 19 millones.