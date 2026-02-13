El plan maestro de Simeone para cazar a Hansi Flick: el Cholo ya le avisó con un elogio trampa que destrozó al Barça

El Atlético de Madrid vivió uno de los mejores partidos de la historia del Metropolitano y quizás la mejor primera mitad desde el estreno del nuevo feudo rojiblanco. Los de Diego Simeone trataron como quisieron a todo un FC Barcelona que llegaba con la etiqueta de favorito y como un equipo prácticamente imposible de batir.

El Cholo, sabedor de los puntos fuertes del Atlético, volvió a alinear a Julián en punta pese a que no arrastraba su gran nivel, metió a Griezmann para aprovechar el estado físico del francés y mantuvo en sus bandas al incombustible Giuliano y a la gran revolución de LaLiga Ademola Lookman.

Nada en el fútbol profesional se da por casualidad, y menos todavía en un equipo de nivel élite en el que Diego Simeone lo tiene todo calculado al milímetro y por algo es uno de los mejores entrenadores de la historia de LaLiga. Prueba de ello fue ese 4-0 al descanso que terminó siendo definitivo y que acerca al Atlético a la gran final de la Copa del Rey. Pero el papel del técnico argentino va mucho más allá: lo tenía todo estudiado.

La declaración 'premonitoria'

Prueba de ello fue su discurso en la rueda de prensa previa al partido, en la que le tendió una trampa a Hansi Flick en forma de elogio que después fue aprovechada a la perfección por el conjunto rojiblanco. Preguntado por lo que más destacaría del FC Barcelona desde la llegada del técnico alemán, la respuesta del Cholo no dejó indiferente a nadie y se ha convertido viral después de la goleada.

"Le doy más valor a Flick al hecho de mantener continuamente su línea adelantada, a mantener esa presión asfixiante que tiene en campo rival y a convencer a sus futbolistas de jugar con tanto riesgo. Esas tres cosas", valoró Simeone en un discurso claramente estudiado.

Porque el devenir del partido le dio la razón al entrenador del Atlético de Madrid. El cuadro rojiblanco se nutrió constantemente de balones en largo para aprovechar esa defensa adelantada del Barça, con Griezmann como engranaje clave para dar esa última pausa, levantar cabeza y filtrar balones largos sin precipitarse, como también lo hicieron Koke y un Marcos Llorente en modo mediocentro.

Otro mensaje trampa

El resultado fueron cuatro goles que pudieron ser varios más en cuestión de 45 minutos. El primer tanto llegó tras el garrafal error de Joan García, aunque cabe destacar la presión ejercida por los rojiblancos, que posteriormente sí aprovecharon ese "riesgo" del que advertía Simeone para romper esa última línea defensiva culé y batir al guardameta de Sallent en otras tres ocasiones.

Y claro. Viendo sus declaraciones en la previa nadie dudaba de su discurso tras el 4-0. "Hoy hemos tenido una noche muy buena. La eliminatoria no está terminada, sabemos de lo que es capaz el rival. Tendremos que enfrentarnos en la vuelta con las mismas ganas que hoy", soltó el Cholo tras el encuentro, en otro mensaje trampa que deberá sortear Flick de cara a la vuelta.