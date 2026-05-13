Petón: "Mi impresión es que Julián Álvarez está traspasado al PSG"

El nombre de Julián Álvarez vuelve a sacudir el mercado europeo. El delantero del Atlético de Madrid, una de las grandes apuestas del club rojiblanco tras su salida del Manchester City, acumula meses rodeado de rumores sobre un posible cambio de aires. PSG, Barça e incluso varios clubes de la Premier han sido vinculados al campeón del mundo argentino, pese a que mantiene contrato con el conjunto colchonero hasta 2030 y desde el Metropolitano han insistido públicamente en que no está en venta.

Sin embargo, las especulaciones no dejan de crecer. En las últimas semanas, diferentes informaciones apuntan a contactos del entorno del futbolista con PSG, Arsenal y FC Barcelona, mientras en el Atlético son conscientes de que el futuro de la ‘Araña’ puede convertirse en uno de los grandes asuntos del verano, aunque mantienen una postura inflexible y siguen cerrando la puerta a una posible venta.

Julián Álvarez en el Atlético-Arsenal de la semana pasada. / AFP7 vía Europa Press

En este escenario, José Antonio Martín Otín, más conocido como ‘Petón’, lanzó una afirmación rotunda en la Cadena 'COPE' sobre el atacante argentino. El comentarista y analista aseguró tener la sensación de que la salida del delantero ya está decidida y apuntó directamente al campeón francés como destino.

“Mi impresión es que es un futbolista que está traspasado al PSG”, afirmó Petón, convencido de que la operación acabará convirtiéndose en uno de los grandes bombazos del próximo mercado.

El analista puso en valor el peso competitivo del delantero, más allá de sus cifras en Liga, donde ha firmado ocho goles este curso, aunque alcanza los 20 tantos entre todas las competiciones. “Es un jugador que nunca te abandona en los partidos importantes”, destacó.

A partir de ahí, Petón dibujó los distintos escenarios que tendría sobre la mesa el Atlético de Madrid en caso de confirmarse el interés definitivo del PSG. Uno de ellos pasaría por cerrar una venta histórica. Según explicó, el club rojiblanco podría afrontar “el traspaso más grande que se puede hacer esta temporada” si el futbolista fuerza su salida.

La otra opción sería adoptar una postura mucho más firme y bloquear cualquier negociación. “Reforzar su planteamiento, Aquí no se va a mover nadie”, señaló Petón sobre la posibilidad de que el Atlético se plante y convierta el caso en un mensaje de autoridad de cara al futuro.

Telefónica

No obstante, también deslizó una tercera vía: aprovechar el interés parisino para negociar desde una posición de máxima fuerza. Si el PSG quiere reunir una delantera “imposible de mejorar”, el Atlético podría exigir una operación gigantesca tanto en dinero como en nombres propios.

En ese sentido, Petón fue incluso más allá y aseguró que el club madrileño “puede permitirse pedir 100 millones, Doué y Lucas Hernández”, en referencia a dos futbolistas del conjunto parisino que podrían entrar en una negociación de enormes dimensiones.

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Además de Lucas Hernández, en las últimas semanas también han aparecido otros perfiles vinculados a una posible salida de París, como Kang-in Lee o Gonçalo Ramos, ambos con menos protagonismo del esperado en París.