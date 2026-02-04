"Está bien que Pedri me alabe, pero tengo que hacer mi camino"

El Atlético de Madrid fue el gran animador de las últimas horas del mercado de fichajes invernal. El club rojiblanco atendió a las demandas de su entrenador e incorporó hasta tres jugadores en el último día para reforzar la plantilla y dotar de más alternativas al 'Cholo' Simeone. Ademola Lookman, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza llegaron a la entidad madrileña.

Precisamente, esta tarde fue turno para la presentación de Mendoza, el joven talento procedente del Elche. El mediocampista valoró su llegada a un club tan grande como el Atlético de Madrid: "La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí. Dar las gracias al club por la confianza. Estoy con ganas de trabajar y aportar lo que pueda. La verdad es que es un momento muy especial para mí y mi familia. Es un reto por delante. En mi cabeza sólo cabe hacer las cosas bien en un gran club y conseguir grandes cosas".

Asimismo, explicó cómo vivió el último día de mercado. "Al final fue un día frenético. Sabía cómo estaba la situación días antes. Fue un día ilusionante. Venir a Madrid las últimas horas... fue a última hora. Fue un momento especial e ilusionante", señaló.

Mendoza apuntó que tenía claro su opción favorita: "Siempre han sonado muchas cosas de mí, pero desde que supe del interés del Atlético lo tuve claro en mi cabeza". Además, reconoció que la exigencia del Cholo Simeone "me va a venir bien". "Tengo claro lo que quiere el Cholo de mí, el club... gracias al staff y a todos por cómo me han recibido", agregó.

Mendoza, nuevo talento para el Atlético de Madrid / Jose Breton

Por su juego y estilo dentro del terreno de juego, incluso Pedri señaló que eran jugadores parecidos. A ese respecto, apostilló que "está bien que Pedri me alabe, pero soy Rodri Mendoza y tengo que hacer mi camino". Por último, explicó cómo veía medirse al Atlético de Madrid antes de su llegada: "Es un club gigante, siempre es un sufrimiento enfrentarse a un equipo como el Atlético. Siempre ha sido un reto difícil, pero es bonito".