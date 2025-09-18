¿Cuántos partidos le pueden caer a Simeone por el episodio en Anfield?

El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid tuvo un poco de todo. Los ingleses empezaron de la mejor manera, marcando dos goles en los primeros diez minutos, sin dar opción a los de Simeone. Aun así, Marcos Llorente volvió a demostrar que su relación con Anfield es más que especial y anotó un doblete que puso las tablas pasado el minuto 80. Sin embargo, lo mejor todavía estaba por llegar.

Los 'reds' apretaron en los últimos minutos del partido, forzando varios córners y encerrando al Atlético en su área. Cuando ya se le acababa el tiempo, en el descuento, un centro desde la esquina fue teledirigido a la cabeza del capitán, Virgil Van Dijk, que colocó el testarazo cerca del palo izquierdo de Oblak. Un gol que daba la victoria a los ingleses y encendía sus jugadores... y aficionados.

Fue entonces cuando el realizador enfocó a la zona de los banquillos, concretamente a la del Atlético de Madrid, en la que apareció el Cholo Simeone encarándose con la grada local, concretamente con un hombre que, según él, llevaba todo el partido haciéndole la peineta e insultándole. El entrenador argentino entró en el conflicto y no estuvo lejos de llegar a las manos, aunque lo separaron a tiempo sus miembros del cuerpo técnico.

¡Simeone casi llega a las manos con un aficionado! / Twitter

"No es justificable mi reacción al insulto, pero no sabes lo que es ser insultado 90 minutos sin parar. Te giras con el gol del rival y te siguen insultando, no es tan fácil. Ojalá un equipo como el Liverpool pueda mejorar esta parte. Obviamente, cuando identifiquen a la persona, que tenga sus consecuencias", mencionó Simeone después del partido.

"Hablan de respeto... Si luchamos contra el racismo, también hay que luchar contra esto. Te insultan todo el partido. No puedes decir nada porque eres el entrenador. Sabes qué es que te estén insultando durante noventa minutos... Al final soy persona. El árbitro ha dicho que me entendía, pero que me tenía que expulsar", reconoció en las cámaras de Movistar.

La sanción que puede recibir Simeone variará dependiendo de lo grave que considere la UEFA este incidente. Según Iturralde, el castigo será más económico que deportivo, asegurando que "yo creo que le van a caer 20.000 euros de multa económica, que eso, entre comillas, es lo de menos. Lo más seguro es que le caiga un partido de sanción", inició el exárbitro.

"Lo más seguro es que lo dejen en 'stand by'"

Aun así, Simeone podría estar en el banquillo rojiblanco para el próximo partido de Champions, a pesar de la sanción de un partido. "Lo más seguro también es que lo dejen en 'stand by'. ¿Qué significa eso? Que si es reincidente durante el año va a tener que cumplir esa sanción, pero de momento no la va a tener que cumplir", concluyó.

Lo más probable es que la sanción sea entre uno y tres partidos, aunque podría llegar a extenderse más en caso de considerarse "reincidencia o actitud provocadora hacia la grada". No es la opción más probable, pero todo dependerá de lo que considere la UEFA, que no es la primera vez que tiene que investigar un incidente del Cholo con los aficionados.