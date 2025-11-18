El papel decisivo de los Simeone en el fichaje de Julián Álvarez por el Atlético

Julián Álvarez confirmó durante su etapa en el Manchester City aquel talento que ya había deslumbrado en 'El Millonario'. Una inversión brillante por parte de los 'citizens', que lo incorporaron por apenas 17 millones.

La ‘Araña’ fue clave en la consecución del triplete y en la Premier del año siguiente, pero sentía que su protagonismo se veía limitado por la presencia de Erling Haaland, la gran estrella del equipo.

Buscando más minutos y continuidad, Julián decidió afrontar un nuevo reto. El Atlético apostó fuerte por él, desembolsando 75 millones, pero la jugada les salió redonda: hoy el argentino es el líder del conjunto rojiblanco, máximo goleador y una de las principales referencias del vestuario.

Casi un año y medio después de su llegada, el jugador habló en el pódcast 'Resonancia de Corazón', de José Ramón de la Morena, sobre los motivos y las claves de su fichaje por los 'colchoneros'.

Todo comenzó a gestarse durante el verano, en los Juegos Olímpicos de París, donde Julián llegaba tras conquistar la Copa América en Estados Unidos. "Empieza con Giuliano en los Juegos Olímpicos de Francia. Seguramente fue el Cholo que le decía. Después me empezó a hablar el Cholo, tuve ahí algunas conversaciones hasta que, después de los Juegos Olímpicos, se dio todo", desveló el delantero argentino.

Julián Álvarez celebra un gol esta temporada / Juanjo Martín / EFE

Giuliano dio el primer paso, pero fue su padre quien terminó de convencer a Julián para unirse al Atlético, al ver que allí sí podría tener el protagonismo que le faltó en el City. "Quería mi espacio, un lugar para desarrollarme, para crecer, y sentía que acá era el lugar", confesó Álvarez.

Por su parte, el hijo del 'Cholo' también recordó recientemente en 'El Larguero' cómo vivió aquellos días en París: "Y bueno, yo recibía mensajes, me preguntaban cómo estaba Julián... Yo a él le decía que el Atlético estaba muy bien, que la afición le iba a querer un montón, que iba a hacer muchos goles… Y al final se dio. Ahora le veo muy feliz en el Atlético y en la ciudad de Madrid. Lleva un registro goleador importante y sus números han crecido. Ojalá esté muchos años con nosotros. Es un gran líder".

"Sobre todo, destaco la humildad que tiene para todo: correr, presionar, hacer goles… Con la edad que tiene, con todo lo que ganó, con todos los goles que lleva, es el primero en hacer un doble esfuerzo por el equipo. Es increíble. Para mí, está por delante de Mbappé, de Lewandowski, de todos", añadió el extremo.

Giuliano también está disfrutando de su momento en el Atlético. Asentado como titular y con la renovación a punto de cerrarse, el joven extremo valora tener a su lado a su compatriota argentino, sabiendo que, al menos en parte, gracias a él el equipo cuenta hoy con un delantero de primer nivel.