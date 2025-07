El 'palo' de Saúl a Joao Félix: "Le hemos intentado ayudar, pero si uno no quiere..."

Saúl Ñíguez, nuevo jugador del Flamengo de Filipe Luiz, habló claro en sus primeras horas como futbolista rojinegro. En una entrevista en 'El Partidazo de Cope', el exfutbolista de Atlético de Madrid y Sevilla lanzó varios mensajes a varias personas con las que coincidió en Majadahonda, como Joao Félix y el Cholo Simeone.

"Cada vez invierten más y cada vez hay menos excusas. El año pasado 200 millones y este año otros 200. Ya no puedes poner la excusa de 'es que Saúl cobra mucho'. Ahora la realidad es esta. Si gastas lo mismo que todos, tienes que competir por todo", comenzaba diciendo el centrocampista.

Aun así, lanzó un mensaje conciliador con el entrenador argentino: "Nuestra relación ha tenido altibajos, pero siempre hemos sido directos... y eso es lo que más me ha gustado. Valoro que no haya sido falso conmigo, no como otras personas del club".

"Un año pensé que había perdido su energía, pero el Cholo va a estar en el Atlético de Madrid hasta que él quiera. Su mensaje sigue calando, tiene cuerda para rato", añadía. "Al final, mi historia ha sido rara, pero he cumplido mi sueño de jugar en el Atleti. En todos los sitios por los que he pasado he dejado buen recuerdo y eso es lo que me llevo".

Tras más de 10 años en el primer equipo y una cesión a la capital andaluza, Saúl ha decidido emprender una nueva aventura internacional y se encontrará con su excompañero colchonero, Samu Lino, que sorprendió comparando las instalaciones del Atlético y del Flamengo en su primera entrevista con el club.

"La oferta económica era más alta la del Trabzonspor, pero me he venido a Río de Janeiro por motivos personales. La presencia de Filipe Luis en el banquillo fue un punto a favor para venir aquí", explicaba Saúl.

En otro de los mensajes que lanzó Saúl, el receptor fue Joao Félix, que llegó al Metropolitano como una futura estrella desembolsando 127 millones por él, y acabó sin conseguir triunfar con la zamarra rojiblanca: "El fútbol es del equipo. Tiene todas las cualidades para ser un jugador increíble, pero por muy bueno que seas, si no trabajas, no vale... Escuché una frase de Paco Jémez que decía que el talento sin trabajo no es nada... Muchos hemos intentado ayudar a Joao, pero si uno no quiere..."