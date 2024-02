'Palo' histórico de un ex del Real Madrid al Atlético

En solo 20 minutos lleva 3.000 retuits y 14 mil me gustas en X. La viralidad del tweet de Mesut Özil va acorde a las dimensiones del ataque que ha realizado el exfutbolista del Real Madrid al Atlético de Madrid. Tras el anuncio de las tarjetas azules que se implementarán próximamente en el fútbol, el alemán no ha perdido la oportunidad de meterse con sus ex vecinos.

Citando un tweet que menciona la introducción de dichas tarjetas, en el cual se menciona además que se usarán para faltas tácticas o discrepancias con los árbitros, Özil ha puesto el siguiente texto: "¿Entonces el Atlético de Madrid solo jugará con 6 jugadores?". Un 'palo' demoledor.

En su etapa como jugador, Mesut Özil disputó un total de 10 partidos ante el Atlético de Madrid, acumulando siete victorias, un empate y dos derrotas. El mediapunta anotó cuatro goles y repartió dos asistencias en sus enfrentamientos. Su rivalidad, sin embargo, parece haber ido más allá del césped.