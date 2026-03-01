Pablo Barrios, prácticamente descartado para Barcelona

La alineación que presentó Diego Pablo Simeone en el Carlos Tartiere no dejaba lugar a dudas, el argentino tiró de rotaciones en todas las líneas frente al Real Oviedo con el objetivo de dosificar minutos de cara al Spotify Camp Nou.

El gol postrero de Julián Álvarez solucionó una papeleta que se había puesto peliaguda ante la poca aportación ofensiva, un disparo entre los tres palos en los noventa minutos: el tanto de la 'Araña'.

Julián, Griezmann, Llorente y compañía salieron bien entrado el segundo tiempo y todo apunta a que no se perderán el duelo frente al Barcelona, donde los colchoneros defenderán un suculento 4-0 logrado en la ida del Metropolitano.

Barrios, muy difícil

Simeone tirará de alineación de gala en la Ciudad Condal, pero con una ausencia significativa en el centro del campo. Pablo Barrios continúa fuera de la dinámica de grupo, tal y como se vio en el entrenamiento matinal de los rojiblancos, y, a falta de una sesión preparatoria, todo hace indicar que el talentoso organizador causará baja en la Copa del Rey.

Barrios, cometiendo penalti sobre Dani Olmo en el partido liguero del Camp Nou / Valentí Enrich

El futbolista cayó lesionado en el duelo de cuartos de final de Copa frente al Betis, hace ahora un mes, y se ha perdido los últimos siete encuentros de los colchoneros por molestias musculares. Este lunes el Atlético de Madrid realizará su último entrenamiento antes de viajar a Barcelona, donde podría confirmarse la ausencia definitiva de Pablo Barrios.

Nico y Ruggeri se apuntan

El Cholo recuperará para la vuelta de semifinales copera a Nico González. El extremo argentino sí completó el entrenamiento y viajará a Barcelona, al igual que Mateo Ruggeri que apunta a titular en el lateral izquierdo después de descansar en Oviedo y hacer trabajo alternativo en la matinal dominical.

Noticias relacionadas

La Copa del Rey y la Champions League son ahora mismo los objetivos prioritarios del Atlético de Madrid, prácticamente descartados de la carrera por el título liguero al estar a trece puntos del Barça, líder de la tabla, con treinta y seis todavía en disputa en las últimas doce jornadas.