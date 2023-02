Pablo Barrios ya es un ‘fijo’ para Simeone

El técnico argentino ensayó con el canterano dentro del once que se enfrentará al Celta este domingo El exazulgrana Memphis será suplente otra vez, esperando poder saltar al campo tras el descanso

Con dos once diferenciados y separados en dos turnos para jugar un partido contra futbolistas de las categorías inferiores, Diego Simeone afinó este jueves su idea del once para el partido del próximo domingo contra el Celta en el estadio de Balaídos, con Pablo Barrios, ya un ‘ fijo’ para su entrenador, y Marcos Llorente en el previsible equipo titular. Aún a falta de dos entrenamientos más, pero en la prueba más concluyente de todas hasta ahora de esta semana, el técnico argentino apostó por ambos dentro del probable once.

Reinildo también apunta a la titularidad en la banda izquierda de la defensa, con Savic y Mario Hermoso como centrales, aparte de Nahuel como lateral derecho, mientras que Barrios formará en el perfil zurdo del medio campo, con Koke por el centro y con Rodrigo de Paul más a la derecha, según el once con el que contó el técnico argentino para la primera parte del entrenamiento contra los jugadores de la cantera.

En ataque, Marcos Llorente, Morata y Griezmann formarán el frente ofensivo, del que sale Ángel Correa, que jugó en el otro turno, en una alineación compuesta por Grbic; Doherty, Giménez, Witsel, Reguilón; Saúl, Kondogbia, Lemar; el citado atacante argentino y el exazulgrana Memphis, quien podría disponer de minutos ya en la segunda parte.