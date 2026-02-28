En directo
LALIGA EA SPORTS
Oviedo - Atlético de Madrid, en directo: LaLiga EA Sports, hoy en vivo
Sigue en vivo y online el duelo entre el Oviedo y el Atlético de Madrid
El Atlético de Madrid visita al Oviedo en LaLiga antes de disputar la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barça.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
0-0 | minuto 5
Ocasión de Lookman que no ha engatillado un balón dentro del área tras un servicio de esquina.
0-0 | minuto 3
Remate muy forzado de Viñas que atrapa Oblak sin problemas.
0-0 | minuto 2
Igualdad sobre el terreno de juego en los primeros minutos.
¡Empieza el partido!
Ya rueda el balón... ¡mucho en juego sobre todo para los locales!
Ya saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego. Gran ambiente en el Estadio Carlos Tartiere.
Los elegidos en el Oviedo
Como era de esperar, Almada suple la baja del lesionado Bailly con Dani Calvo, mientras que mantiene el doble pivote formado por Sibo y Fonseca a pesar de que Colombatto, titular habitual, ya está disponible.
El once del Real Oviedo lo forman Aarón Escandell; Nacho Vidal, Calvo, Carmo, Javi López; Sibo, Fonseca; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; Fede Viñas
Simeone rota en el once
Diego Simeone introduce siete cambios en el once con respecto al partido de la Champions League, con la entrada de Nahuel Molina, Robin Le Normand, José María Giménez, Julio Díaz, Rodrigo Mendoza, Thiago Almada y Ademola Lookman.
Jan Oblak, Johnny Cardoso, Álex Baena y Alexander Sorloth son los únicos jugadores que se mantienen en el once titular del Atlético con respecto al triunfo ante el Brujas del pasado martes.
El Atlético saldrá al césped del Carlos Tartiere con un once formado por Oblak; Nahuel Molina, Giménez, Le Normand, Julio Díaz; Mendoza, Johnny Cardoso; Almada, Baena, Lookman; Sorloth.
¡Bienvenidos!
¡Muy buenas a tod@s! El Atlético de Madrid visita al Oviedo antes de disputar la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el FC Barcelona. Vive con nosotros este gran partido.
