Oviedo - Atlético de Madrid, en directo: LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Sigue en vivo y online el duelo entre el Oviedo y el Atlético de Madrid

Sørloth, protagonista en la goleada del Atlético al Brujas

Sørloth, protagonista en la goleada del Atlético al Brujas / EUROPA PRESS

Marc Gázquez

Marc Gázquez

El Atlético de Madrid visita al Oviedo en LaLiga antes de disputar la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barça.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

