Optimismo con la lesión de Julián Álvarez: sí viajará a Londres para el Arsenal-Atlético

El Atlético de Madrid afronta este sábado un intrascendente duelo liguero frente al Valencia. Como es lógico, el foco se centra única y exclusivamente en la vuelta de las semifinales de Champions frente al Arsenal del próximo martes, por lo que Simeone dará descanso este fin de semana a casi todos los titulares mientras está pendiente de la evolución de Julián, Sorloth y Giuliano.

Todos ellos terminaron lesionados o con molestias el duelo de ida disputado en el Metropolitano, en el que el Atlético de Madrid cosechó un empate que deberá hacer bueno en el Emirates para ser finalista de la Champions.

Triple lesión

El caso más raro fue el de Sorloth, porque el noruego ni siquiera jugó un solo minuto. El delantero rojiblanco sí fue visto calentando en la banda en la segunda mitad, pero desapareció de un momento a otro y regresó al banquillo. La incógnita la solventó luego Mateu Alemany, que desveló tras el encuentro que Sorloth "estuvo la semana previa descansando por un golpe en la parte de atrás de la pierna y durante el calentamiento se ha resentido en un gesto".

También terminaron tocados Julián Álvarez y un Giuliano Simeone que fue sustituido por el Cholo al descanso para dar entrada a Le Normand, moviendo de posición a varios jugadores: "Giuliano tuvo un contacto con Hincapié en el inicio en la cintura y le dolía mucho". Sin embargo, quien más preocupaba era la Araña.

La gran estrella de este Atlético de Madrid, que solucionó su propio error en la primera mitad con el golazo del empate desde los once metros, se echó el equipo a la espalda y ejerció como el líder que necesitaba Simeone en unas semifinales de Champions.

Julián Álvarez, durante el Atlético-Arsenal / Europa Press

Todo se torció, en cambio, cuando el argentino se quedó tendido sobre el terreno de juego tras un golpe en el tobillo. Rápidamente pidió el cambio, también con claros signos de agotamiento físico tras un gran despliegue durante los 77 minutos que aguantó sobre el verde.

Pruebas médicas

Tras el encuentro, tanto Mateu Alemany como el propio Simeone se mostraron optimistas ante los micrófonos de 'Movistar+', y finalmente las buenas noticias llegaron este jueves. Las pruebas realizadas a Julián Álvarez descartaron una lesión seria y permiten pensar en su participación en la vuelta de las semis frente al Arsenal, previstas para el próximo martes en el Emirates Stadium. Según informó 'COPE', la Araña sufriría solo una pequeña distensión, pero podrá viajar a Londres.

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Por otro costado, misma situación se vive con Sorloth y Giuliano, a quienes el Cholo espera al 100% si no existe contratiempo o recaída de aquí al martes, teniendo en cuenta que Pablo Barrios, Giménez y Nico González causarán baja con alta probabilidad. Sea como sea, ninguno de ellos participará frente al Valencia, donde se espera un nuevo once lleno de canteranos.