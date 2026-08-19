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ATLÉTICO DE MADRID

Oportunidad de oro para Arnau Ortiz

El atacante de 24 años tendrá ficha del primer equipo esta temporada y apunta a ser titular ante el Málaga

Arnau Ortiz, tras fichar por el Atlético de Madrid: "Me ha costado mucho llegar hasta aquí y me siento un afortunado❞.

Arnau Ortiz, tras fichar por el Atlético de Madrid: "Me ha costado mucho llegar hasta aquí y me siento un afortunado❞.

Arnau Ortiz, tras fichar por el Atlético de Madrid: "Me ha costado mucho llegar hasta aquí y me siento un afortunado❞. / Atlético de Madrid

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Òscar Villanueva

Òscar Villanueva

El Atlético de Madrid ha vivido un mercado movido: Mateu Alemany ha incorporado a cuatro jugadores nuevos, Grimaldo, Kang-In Lee, Hjulmand y el 'Cuti' Romero, de cara a poder conseguir algún título esta temporada, algo que no sucede desde que ganó la Liga en 2021.

Los nuevos fichajes ya están a las órdenes del Cholo, listos para debutar en el partido que les enfrentará este miércoles a las nueve de la noche en el Metropolitano ante el recién ascendido Málaga. El Atlético de Madrid llega a este encuentro con mucha incertidumbre en las posiciones de ataque.

Tras la marcha de Griezmann, quedaron dos delanteros centro en plantilla: Sorloth y Julián Álvarez. El noruego busca salir del club y no está disponible para esta primera jornada, pues se lesionó la semana pasada en un entrenamiento y estará de baja aproximadamente un mes.

Por su parte, el caso de Julián es el más sonado para todos: el argentino quiere salir del Atlético, pero el club no tiene intención de venderlo, y menos al Barça. El delantero no ha jugado ninguno de los partidos de la pretemporada, y las declaraciones del Cholo en la rueda de prensa previa al encuentro descartan su presencia: "Entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar".

En este contexto, ha aparecido una oportunidad de oro para un jugador del filial que apunta a ser titular en la primera jornada: Arnau Ortiz. El extremo izquierdo de 24 años ha disputado muy buenos minutos durante la pretemporada, varios de ellos en punta, marcando ante el Getafe y el United y dando una asistencia contra el Olympique de Marsella.

La falta de opciones y su buen rendimiento en los amistosos han convencido al Cholo para darle una oportunidad en el primer equipo: este martes el Atlético anunció a través de sus redes sociales que Ortiz llevará esta temporada el dorsal 16, uno que ha dejado libre Nahuel Molina tras marcharse a la Roma.

Arnau Ortiz, un camino complicado hasta llegar a la élite

"Es una sensación que no se puede describir con palabras, me ha costado mucho llegar hasta aquí y me siento un afortunado" declaró el delantero sobre la oportunidad brindada. Y es que a Ortiz nadie le ha regalado nada en su carrera: el jugador ha tenido que construir ladrillo a ladrillo su llegada a la élite del fútbol, sin ser tenido en cuenta por gran parte de los clubes por los que ha pasado.

En 2019, Arnau Ortiz llegó a las categorías inferiores del Girona, club en el que nunca fue tenido en cuenta para ascender al primer equipo: fue cedido la segunda mitad de la campaña 21/22 al Peña Deportiva, al Real Murcia la temporada siguiente y la 23/24 estuvo en el Eldense y el Cartagena con muy poco protagonismo.

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Fue entonces cuando Ortiz decidió buscarse la vida y llegó libre al Slask Wroclaw. Tras solo dos goles marcados en la liga polaca, el Atlético de Madrid decidió ficharlo el pasado verano para el filial y firmó una temporada brillante, anotando 23 goles en Primera RFEF. Tras tantos años a la sombra, Arnau Ortiz tiene una gran oportunidad de demostrar todo su talento ante su afición.

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