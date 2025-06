Operación retorno y salida para Saúl

Saúl Ñíguez se ha despedido este domingo del Sevilla FC, club con el que acaba su vinculación de un año por cesión, y vuelve a la disciplina del Atlético de Madrid, aunque su futuro aún no está para nada definido.

Aún con un año de contrato en el Metropolitano, hasta 30 de junio de 2026, Saúl no entra en los planes de la plantilla del 'Cholo' Simeone, por lo que estas próximas semanas, tanto él como su entorno necesitan trabajar duro para encontrar un nuevo destino en el que poder recuperar la confianza sobre el terreno de juego.

"Ha sido un placer formar parte del histórico Sevilla FC. Desde el primer día no tuve dudas en unirme, y sumado al cariño que me mostró el club, me entregué al máximo", escribió Saúl en sus redes para despedirse de Nervión. "Muchas gracias a todo el equipo directivo, al cuerpo técnico, a mis compañeros y, sobre todo, a la afición que estuvo siempre ahí apoyando al club en las buenas y en las malas."

Y añadía: "La temporada no fue como a todos nos hubiera gustado, por diversos factores, pero me quedo con la actitud del equipo y del club para no venirse abajo. Pero llega un día como hoy y me doy cuenta de que solo se me vienen a la cabeza cosas positivas vividas en el Sevilla FC. Gracias".

Esta temporada, decepcionante para el club sevillista, la ha cerrado el centrocampista de 30 años con seis asistencias y un gol en 26 partidos, y el club ha decidido no continuar vinculado al futbolista.

Sin sitio en el Atlético

En la entidad del Manzanares, Saúl se econtrará un cento del campo ya definido y en el que no tiene espacio. Con los inminentes fichajes de Johnny Cardoso y Alex Baena y con la continuidad de Pablo Barrios, Koke Resurrección, Marcos Llorente y Rodrigo de Paul, Saúl podría intentar ocupar el carril izquierdo como ya hizo en el pasado, aunque la posible llegada de Matteo Ruggeri procedente del Atalanta podría anular también esa posibilidad.z

Saúl regresa, con la intención de volver a salir.

Lokonga tampoco sigue en el Sevilla

El también centrocampista Sambi Lokonga, cedido del Arsenal, tampoco seguirá en el Sevilla la próxima temporada, según el comunicado del club hispalense.

"Gracias por todo, Saúl Ñíguez y Sambi Lokonga. El Sevilla agradece a ambos su labor esta temporada en el club y les desea la mejor de las suertes en el futuro”, dice el escrito.

Albert Sambi Lokonga ha jugado 23 partidos esta temporada, en los que aportó dos asistencias.