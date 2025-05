La opción Lenglet se complica

Clément Lenglet tiene muy difícil quedarse en el Atlético de Madrid la próxima campaña. El central francés está cedido por el Barcelona y en verano deberá regresar a la disciplina azulgrana para completar la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick.

El Cuti, primera opción

Es por eso que Carlos Bucero, máximo responsable deportivo del club rojiblanco, ya trabaja en alternativas para firmar a un defensa de garantías que cubra la ausencia del galo. La primera opción y también la más complicada es la del Cuti Romero. El argentino que milita en el Tottenham tiene un precio prohibitivo pero en Canillejas aspiran a poder rebajar su precio de salida de Londres, que asciende a aproximadamente 50 millones de euros. El campeón mundial con la Albiceleste está en buena sintonía con Simeone y tiene muchos compañeros y amigos en el vestuario colchonero. Las negociaciones serán arduas, pero en el Metropolitano se confía en lograr una operación similar a la que permitió a Julián Álvarez firmar el pasado verano. El jugador apretará.

Cristian Romero, futbolista del Tottenham / EFE

Mouriño, por si falla Romero

No quiere poner el Atleti todos los huevos en la misma cesta, por lo que podrían activar la operación Mouriño. Los madrileños se guardaron una opción de recompra por 3 millones en el traspaso al Deportivo Alavés. Una cifra que, viendo el excelente rendimiento que está tiniendo el charrúa en Mendizorroza, se antoja asequible.

La opción de Lenglet no está descartada. Se tendrían que dar algunos condicionantes para dar luz verde al traspaso. El Atlético no quiere aflojar la mosca y pretende reunirse con el Barcelona una vez acabe la temporada, tal y como informa 'AS'. Los rojiblancos saben que el futbolista tiene un salario desorbitado y sólo se contemplaría su llegada si fuera como agente libre y con una rebaja de sus emolumentos.

Lo que está claro es que el Atlético de Madrid quiere reforzar su defensa y será la prioridad absoluta en el mercado de fichajes. Le Normand y Giménez tienen el puesto asegurado, pero se les pretende buscar una pareja que rinda al más alto nivel dada la acumulación de partidos del calendario. Witsel y Azpilicueta saldrán una vez concluya el Mundial de Clubs.